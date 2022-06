Festival UDVart prinesie do Fiľakova tanečné i divadelné umenie

Fiľakovo 27. júna (TASR) - Multižánrový festival UDVart prinesie do Fiľakova už po šiestykrát spojenie tanečného, divadelného, hudobného i filmového umenia. Na festivale sa okrem slovenských a maďarských umelcov predstavia i hostia z Poľska, Francúzska, Kazachstanu, Spojeného kráľovstva či Izraela. TASR o tom informovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) vo Fiľakove Andrea Illés Kósik.



Multikultúrny festival UDVart, ktorý sa vo Fiľakove uskutoční od piatka (1. 7.) do nedele (3. 7.) prepája literatúru, film, tanečné divadlo, performance, cirkusové divadlo, akrobatický tanec a viacero hudobných žánrov vrátane klasickej hudby či džezu. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné komunitné aktivity, workshopy či tvorivé dielne.



"Tento rok bude bohatší aj program pre deti. Okrem lukostreľby, workshopov a remesiel sa uskutoční aj škola žonglovania, interaktívna rozprávka a tanečné divadelné predstavenie," priblížila Kósik. Festival bude hostiť aj vysielanie Slovenského rozhlasu, ktorého súčasťou bude niekoľko diskusií o dôležitých verejných otázkach.



V rámci performance prinesie festival do Fiľakova akrobatický tanec so svetelnou šou, pripravené je tiež premietanie filmu Petra Kerekesa Cenzorka. Súčasťou hudobného programu budú vystúpenia skupín zo Slovenska, ale aj hostí z Poľska a Maďarska. Návštevníci sa môžu tešiť aj na netradičné spojenie cigánskej, maďarskej a židovskej hudby v podaní skupiny Besh o DroM.



"Na svoje si prídu aj milovníci klasickej hudby a opery. Skupina The Saxophone Connections, ktorú tvoria francúzsky violončelista Ken-Wassim Ubukata, kazašská huslistka Leila Achmetova a renomovaný slovenský saxofonista Ladislav Fančovič, uvedie diela, ktoré zaznejú v tomto netradičnom prostredí na Slovensku po prvýkrát," dodala Kósik.



Festival UDVart organizuje MsKS spoločne s Hradným múzeom vo Fiľakove. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Fond na podporu umenia.