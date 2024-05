Festival Uprising má v programe aj česko-slovenský hip-hop

Bratislava 16. mája (TASR) - V poradí sedemnásty ročník festivalu Uprising prinesie na bratislavské Zlaté piesky 30. a 31. augusta špičkový line - up. Popri zvučných svetových menách sa fanúšikovia môžu tešiť aj na pestrý výber domácej hip-hopovej scény. TASR informoval PR manažér festival Sveťo Moravčík.



Návštevníci sa môžu tešiť na Gleba, jedného z najžiadanejších a najkvalitnejších slovenských rapperov. Ten sa po prvý raz predstaví priamo na hlavnom pódiu Uprisingu a prinesie aj svoj úplne nový album Dlhá cesta domov. Zárukou skvelého koncertu bude legendárna hip-hopová formácia Moja Reč, ktorá pri príležitosti 20 rokov od vydania debutového albumu vystúpi so svojou kapelou Komplot. Do spoločného projektu, ktorý sa prvýkrát predstaví na festivale Uprising, sa vložia veteráni česko-slovenskej hip-hopovej scény Orion a Čistychov. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na obľúbeného trnavského rappera Boy Wondera, rapujúcu speváčku Fejbs a ikonu českej scény a člena kultovej skupiny Supercrooo, ktorou je James Cole. Od českých susedov zavíta na Zlaté piesky Rest so živou kapelou Champion Sound, víťaz českého Anděla MC Gey a charizmatická speváčka aj rapperka Annet X. Novú školu slovenského hip-hopu a jej rôzne podoby predstavia na Uprisingu aj Marko Damian, Taomi, Dušan Vlk a aktuálny víťaz Radio_Head Awards za album roka Fvck_Kvlt.



Medzi novými ohlásenými menami sú aj stálice festivalu Uprising, skupina Medial Banana s novým albumom More času, ale aj projekt známych slovenských hercov a hudobníkov nazvaný Orchester Jeana Valjeana. Uprising ohlásil aj ďalšie zahraničné mená, medzi nimi je aktuálny európsky líder dancehall scény, Francúz Blaiz Fayah a reggae spevák z odľahlého tichomorského ostrova Nová Kaledónia Marcus Gad so svojou kapelou Tribe. Jamajku bude zastupovať aj rasta spevák Ras Zacharri a charizmatický spevák Eesah. Z Británie príde na Slovensko spevák s nezameniteľným hlasom a pestrou hudobnou tvorbou Charlie P, ktorý je jedným z najvyhľadávanejších MCs na soundsystémovej scéne. Ostrovania vyšlú na Uprising aj unikátny projekt The Beatles Dub Club, vďaka ktorému si milovníci legendárnej skupiny The Beatles budú môcť vypočuť ich nesmrteľné hity v reggae, dnb, či dubovom prevedení.