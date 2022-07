Festival v Banskej Bystrici privíta tanečníkov z asi 80 krajín sveta

Banská Bystrica 31. júla (TASR) – Mesto Banská Bystrica ožije počas prvého augustového týždňa hip-hopovou kultúrou. V meste pod Urpínom sa bude konať v poradí 13. ročník festivalu Legits Blast, ktorý okrem medzinárodnej tanečnej súťaže prinesie i viacero koncertov. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Na festivale Legits Blast sa i tento rok zúčastnia tanečníci z približne 80 krajín sveta. Hip-hopovým tancom a hudbou ožije mesto aj počas týždňa vďaka viacerým workshopom či koncertom. Tradične najatraktívnejším prvkom festivalu je z pohľadu verejnosti exhibícia tanečníkov priamo na Námestí SNP.



"Každý rok chceme zapájať do našich aktivít aj verejnosť a z minulých ročníkov vieme, že práve táto festivalová súčasť je pre ľudí z mesta veľmi pútavá," uviedol organizátor festivalu Martin Gilian.



Hlavný program festivalu odštartuje v piatok (5. 8.), tanečníci medzi sebou zabojujú vo viacerých súťažných kategóriách. Medzi ne sa po ôsmich rokoch vrátil i Footwork, ktorého korene siahajú do 80. rokov minulého storočia a ulíc amerického Chicaga. Vyvrcholením festivalu budú sobotňajšie (6. 8.) finálové tanečné súboje.



"Zo stoviek prihlásených budeme do sobotňajších mrazivých súbojov vyberať top 16 z každej kategórie a už teraz sa tešíme na to, čo nám všetci predvedú," skonštatoval Gilian. V rámci sprievodných podujatí na návštevníkov čaká i skejtbordová súťaž, koncerty domácich i zahraničných interpretov či vystúpenie folklórneho súboru Urpín. Nedeľa (7. 8.) bude ako posledný deň festivalu patriť národným a medzinárodným tanečným súťažiam.