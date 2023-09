Festival v Benátkach uvedie film Vysvetlenie na všetko

Bratislava 1. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival v Benátkach uvedie v piatok maďarsko-slovenský film Vysvetlenie na všetko. Zaradí sa medzi osemnásť filmov v súťažnej sekcii Orizzonti, v ktorej o víťazovi rozhodne medzinárodná porota. TASR o tom informovala PR manažérka Dana Freyerová.



"Režisér Gábor Reisz veľmi kriticky, ale zároveň empaticky zobrazuje rozdelenú maďarskú spoločnosť. Verím, že sa na Slovensku k až takto rozdelenej spoločnosti nedopracujeme. Paradoxne slovenský Audiovizuálny fond je jediný fond, ktorý tento film podporil, lebo v Maďarsku nezískal žiadnu podporu," skonštatoval slovenský koproducent filmu Mátyás Prikler.



Film opisuje príbeh stredoškoláka Ábela, ktorý sa snaží sústrediť na záverečné skúšky, no zároveň si uvedomuje, že je beznádejne zamilovaný do svojej najlepšej kamarátky Janky. Tá má však svoj vlastný objekt neopätovanej lásky, ženatého učiteľa dejepisu Jakaba, ktorý sa pred časom dostal do konfliktu s Ábelovým konzervatívnym otcom. Napätie v maďarskej polarizovanej spoločnosti nečakane vypláva na povrch, keď sa Ábelova maturitná skúška z dejepisu zmení na celonárodný škandál.



Slovenskú premiéru plánujú tvorcovia na jar 2024.