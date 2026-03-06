< sekcia Kultúra
Premietnu kolekciu krátkych filmov Kubala na Festivale v Bergame
Kubalove filmy budú uvedené v sekcii Kino Club, určenej pre deti a mládež.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Filmy priekopníka slovenskej animácie Viktora Kubala uvedie 44. medzinárodný filmový festival Bergamo Film Meeting (7. - 15. 3.) v Taliansku. Okrem klasických Kubalových krátkych filmov premietne aj výber z medzinárodného festivalu animácie Fest Anča a tri súčasné celovečerné slovenské filmy. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
Kubalove filmy budú uvedené v sekcii Kino Club, určenej pre deti a mládež. „Uvádza filmy vybrané špeciálne pre každú vekovú skupinu s cieľom zapojiť mladú generáciu nielen do sledovania filmov, ale predovšetkým do rozvoja konštruktívneho dialógu o témach, ktoré sa týkajú ich súčasnosti a môžu ovplyvniť ich budúcnosť,“ hovorí o výbere Kubalových filmov do programu festivalu v Bergame Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ, ktorý pásmo s Kubalovými filmami osobne uvedie. Podľa neho sú Kubalove filmy univerzálne, divácky prístupné, otvorené širokej cieľovej skupine. „Kubalov nezameniteľný láskavý humor a satira prehovárajú k publiku bez rozdielu veku, presvedčenia či národnosti,“ dodal.
Návštevníci festivalu uvidia kolekciu Kubalových filmov pod názvom Zbojník Viktor Kubal. Tvorí ju desať titulov z rokov 1944 - 1989, ktoré predstavujú režisérovu tvorbu prierezovo od počiatkov až ku koncu profesionálneho pôsobenia. Pásmo budú premietať so živým hudobným sprievodom.
V sekcii Kino Club premietnu aj kurátorský výber súčasných krátkych animovaných filmov zo žilinského festivalu Fest Anča. V pásme 13 filmov, ktoré skúmajú vnútorný svet detstva a dospievania a oslavujú jedinečnosť a odvahu byť sám sebou, diváci uvidia aj dva slovenské filmy Krížom krážom (2023) Niny Rybárovej a Tomáša Rybára a Volám sa Edgar a mám kravu (2023) Filipa Diviaka.
Do festivalového programu sa dostali ešte tri súčasné celovečerné slovenské filmy. Do sekcie Kino Club je zaradený koprodukčný detský animovaný film Príbehy z čarovnej záhrady (2025) od štvorice režisérov David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar a Jean-Claude Rozec. „Vznikol na motívy poviedok Arnošta Goldflama a je oslavou rozprávačstva,“ približuje SFÚ.
Dodáva, že v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov Close Up festival v Bergame uvedie film fotografa a kameramana Martina Kollara Letopis (2025), ktorý zachytáva každodenné príbehy a vytvára kolektívny portrét súčasnej reality ako dokumentáciu prítomnosti, ale i ako archív pre budúcnosť. V retrospektívnej sekcii venovanej poľskej režisérke Agnieszke Holland je zaradená koprodukčná životopisná dráma Šarlatán (2020), inšpirovaná skutočným osudom liečiteľa Jana Mikoláška.
Kubalove filmy budú uvedené v sekcii Kino Club, určenej pre deti a mládež. „Uvádza filmy vybrané špeciálne pre každú vekovú skupinu s cieľom zapojiť mladú generáciu nielen do sledovania filmov, ale predovšetkým do rozvoja konštruktívneho dialógu o témach, ktoré sa týkajú ich súčasnosti a môžu ovplyvniť ich budúcnosť,“ hovorí o výbere Kubalových filmov do programu festivalu v Bergame Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ, ktorý pásmo s Kubalovými filmami osobne uvedie. Podľa neho sú Kubalove filmy univerzálne, divácky prístupné, otvorené širokej cieľovej skupine. „Kubalov nezameniteľný láskavý humor a satira prehovárajú k publiku bez rozdielu veku, presvedčenia či národnosti,“ dodal.
Návštevníci festivalu uvidia kolekciu Kubalových filmov pod názvom Zbojník Viktor Kubal. Tvorí ju desať titulov z rokov 1944 - 1989, ktoré predstavujú režisérovu tvorbu prierezovo od počiatkov až ku koncu profesionálneho pôsobenia. Pásmo budú premietať so živým hudobným sprievodom.
V sekcii Kino Club premietnu aj kurátorský výber súčasných krátkych animovaných filmov zo žilinského festivalu Fest Anča. V pásme 13 filmov, ktoré skúmajú vnútorný svet detstva a dospievania a oslavujú jedinečnosť a odvahu byť sám sebou, diváci uvidia aj dva slovenské filmy Krížom krážom (2023) Niny Rybárovej a Tomáša Rybára a Volám sa Edgar a mám kravu (2023) Filipa Diviaka.
Do festivalového programu sa dostali ešte tri súčasné celovečerné slovenské filmy. Do sekcie Kino Club je zaradený koprodukčný detský animovaný film Príbehy z čarovnej záhrady (2025) od štvorice režisérov David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar a Jean-Claude Rozec. „Vznikol na motívy poviedok Arnošta Goldflama a je oslavou rozprávačstva,“ približuje SFÚ.
Dodáva, že v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov Close Up festival v Bergame uvedie film fotografa a kameramana Martina Kollara Letopis (2025), ktorý zachytáva každodenné príbehy a vytvára kolektívny portrét súčasnej reality ako dokumentáciu prítomnosti, ale i ako archív pre budúcnosť. V retrospektívnej sekcii venovanej poľskej režisérke Agnieszke Holland je zaradená koprodukčná životopisná dráma Šarlatán (2020), inšpirovaná skutočným osudom liečiteľa Jana Mikoláška.