Festival v Brusne si pripomenie 10 rokov od úmrtia Jozefa Bednárika

Bratislava 21. júla (TASR) - Kupele Brusno sa už 15 rokov na jeden letný víkend stávajú miestom stretnutí muzikálových tvorcov, režisérov, interpretov a ich divákov z celého Slovenska a Česka. Aj tento rok 18. a 19. augusta sa na tomto mieste uskutoční jedinečný a jediný festival svojho druhu u nás – Muzikálový festival Jozefa Bednárika. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Festival si počas predchádzajúcich ročníkov vytvoril kredit hudobného sviatku. Miesta, kde sa schádzajú milovníci muzikálových melódií z celej krajiny i zahraničia. Aj na tento, už 16. ročník prídu mnohé rešpektované osobnosti, ktoré podujatiu dodajú punc najvyššej exkluzivity," uviedol pre médiá organizátor festivalu Ján Kubiš.



Podujatie si pripomenie aj desať rokov od úmrtia Jozefa Bednárika. "Zdá sa to neuveriteľné, ale bude to presne desať rokov, čo nás opustil. Spomínať na 'Beďa', ako ho blízki a tí, ktorých mal rád, volali, prídu jeho súrodenci, Daniel Hůlka, Mirka Partlová, Zdeněk Barták, Ján Greššo, Štefan Skrúcaný, Dárius Kočí, Jana Hubinská, Majo Labuda a ďalšie významne osobnosti. Ako by to možno povedal aj on, tento koncert bude tou zlatou čerešničkou na festivalovej torte," dodal Kubiš.



Na Jozefa Bednárika sa však bude spomínať aj prostredníctvom Andrey Zimányovej, ktorá vystúpi v programe Šansóny pre Beďa a excelentný bude aj program Generálka - od Jozefa po Modrú ružu - pocta pre Jozefa Bednárika. Organizátori si pripomenú aj Hanu Zagorovú, ktorej piesne zaspievajú študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.



V programe je pripravená aj Muzikálová kaviareň Milana Sedláčka, v ktorej známy moderátor uvedie a vyspovedá Felixa Slováčka, Zdeňka Bartáka, Michaela Prostejovského, Petra Ondriu, Míšu Noskovú, Nikol Ďuricovú, Terezu Králikovú a Petra Palečka. Pri príležitosti 80. narodenín umelca je pripravený koncert Felix Slováček 80, plný najslávnejších, prevažne filmových melódií, ktoré prídu zahrať a zaspievať Sisa Sklovská, Richard Rikkon a ďalší gratulanti.



Počas konania 16. ročníka festivalu už tradične pribudne na Terase muzikálovej slávy tabuľa s menom rešpektovanej osoby a dve osobnosti si odnesú ocenenie Brusnianska Brusnica.