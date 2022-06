Festival v Heľpe otvoril umelecký súbor Lúčnica

Heľpa 25. júna (TASR) - Umelecký súbor Lúčnice s programom z tvorby Štefana Nosáľa otvoril v piatok večer (24. 6.) 56. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Festival je jedným z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku.



Ako informujú organizátori zo Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) v Banskej Bystrici, po programe Lúčnice sa predstavili spevácke zoskupenia z Horehronia, ktoré interpretujú tradičné viachlasné spevy. "Tento program je každoročnou oslavou zápisu horehronského viachlasu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO," uvádza SOS.



Tvorcovia programovej skladby sa orientujú predovšetkým na ľudovú kultúru obcí ležiacich vo východnej časti Banskobystrického kraja s logickým presahom do oblastí Žilinského, Prešovského a Košického kraja.



Okrem priestoru prírodného amfiteátra, námestia obce a budovy starej fary i jej priľahlých častí sa festival tento rok rozšíril o ďalší, nový priestor s názvom Na pľaci, určený na realizovanie tanečných a speváckych domov, tvorivých dielní, workshopov a tanečnej zábavy.



V sobotu dopoludnia už slávnostne otvorili všetky výstavy, ktoré sú súčasťou tohtoročnej dramaturgie. Na ceste do kostola je napríklad nainštalovaná výstava "Tridsiatky" na Horehroní - etnografické fotografie Věry Jičínskej z Horehronia z rokov 1932 – 1934. V pivnici Starej fary bude zase uvedená fotografická výstava 55 rokov "na Heľpe", ktorá hovorí o dejinách a vývoji festivalu.



Tradičný jarmok na námestí predstaví počas soboty a nedele (26. 6.) remeselníkov, nebude chýbať ani Heľpianska kuchyňa s ponukou tradičnej gastronómie ako sú heľpianske guľky, graple, myši.



Popoludní okrem bohatého folklórneho programu odprezentujú aj novú publikáciu Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, 55 rokov, ktorá mapuje históriu, prítomnosť i budúcnosť tohto festivalu.



Programy v amfiteátri otvoria v sobotu večer známe folklórne rodiny, ktoré sa významnou mierou podieľajú na udržiavaní tradícií svojich obcí a regiónov. Deň zakončí veľký tanečný program s účinkovaním popredných slovenských súborov.



Nedeľa popoludní bude patriť detským folklórnym kolektívom, muzikantom a speváčikom, ktorí budú účinkovať v spoločnom programe s kolektívmi z Horehronia a spevákom ľudových piesní Štefanom Štecom.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizuje sa tiež s finančným prispením Banskobystrického samosprávneho kraja.