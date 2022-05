Festival v Krakove predstavuje dva slovenské dokumenty

Bratislava 30. mája (TASR) - Dva slovenské dokumenty v svetovej premiére uvedie Krakovský filmový festival. V poradí 62. ročník otvorili v nedeľu (29. 5.). Jedno z najstarších podujatí venovaných dokumentárnej, animovanej a krátkometrážnej hranej tvorbe potrvá do 12. júna.



"Tento rok má slovenská kinematografia na festivale početne silné zastúpenie, spomedzi 11 slovenských filmov v programe budú v súťažných sekciách uvedené dve snímky vo svetovej a jedna v európskej premiére," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



V medzinárodnej súťaži dokumentárnych filmov reprezentuje Slovensko biografický dokument Katedrála (2022) režiséra Denisa Dobrovodu. "Film rozpráva príbeh španielskeho mnícha Justa Gallega, ktorý sa po vylúčení z kláštora rozhodol, že svoj život zasvätí Bohu tým, že svojpomocne postaví katedrálu v zabudnutej dedine Mejorada del Campo pri Madride," priblížila Nôtová s tým, že do tejto súťaže je zaradený aj kreatívny dokument Fragile Memory (2022), v ktorom mladý ukrajinský filmár Ihor Ivanko rozpráva príbeh svojho starého otca, ukrajinského kameramana Leonida Burlaku a jeho nepublikovaných diel objavených v zabudnutom kufri. Oba filmy festival predstavuje vo svetovej premiére. Okrem nich do súťaže dokumentárnych filmov zaradil aj snímky Láska pod kapotou (2021) Mira Rema a Rekonštrukcia okupácie (2021) Jana Šikla.



Dva slovenské filmy sa dostali aj do medzinárodnej súťaže krátkych filmov. Festival v európskej premiére premietne poetický film Barbory Berezňákovej Strigov (2022), ktorý sa zaoberá otázkami smrti a života. O cenu sa bude uchádzať aj film Milý tati (2021), v ktorom režisérka Diana Cam Van Nguyen vykreslila vzťah dcéry a otca. V súťaži hudobných dokumentov DocFilmMusic figuruje dokumentárna opera Kapr (2022) Lucie Královej o takmer neznámom českom hudobnom skladateľovi, inovátorovi a experimentátorovi Janovi Kaprovi.



"Krakovský filmový festival patrí medzi hlavné podujatia svojho druhu v strednej Európe. Ide o kvalifikačný festival na Európske filmové ceny i Ceny americkej filmovej akadémie Oscar," hovorí Tomáš Hudák z Národného kinematografického centra SFÚ, koordinátor slovenskej účasti na podujatí. Kolekciu slovenských filmov na festivale dopĺňajú snímky v nesúťažných sekciách.