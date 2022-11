Festival VAD bude bez obmedzení, začína sa predstavením divadla GUnaGU

Zvolen 21. novembra (TASR) – Absurdnou komédiou s názvom Dištanc (Posledný film z Hollywoodu) v podaní bratislavského divadla GUnaGU sa začne vo štvrtok (24. 11.) vo Zvolene 34. ročník festivalu Víkend atraktívneho divadla (VAD). Festival, ktorý mal svoju premiéru 17. novembra 1989, bude už bez pandemických obmedzení a na pôde tamojšieho Domu kultúry ŽSR uvíta svoje dlhoročné divadelné a hudobné stálice, ale aj skupiny či jednotlivcov, ktorí prídu do Zvolena po prvý raz.



Ako informujú organizátori zo združenia Nekomerčných kultúrnych aktivít (NKA), z divadiel určite zaujme aj predstavenie Ex Stoka - "Gala" Hommage Uhlár venované režisérovi Blahovi Uhlárovi, či inscenácia Naše třída brnenského divadla Polárka.



Víkend atraktívneho divadla bude nielen o divadle, ale ponúkne aj bohatý hudobný program. "Štvrtkový (24. 11.) program zakončíme so speváčkou Dorotou Nvotovou, ktorú bude sprevádzať Filip Hittrich na base a Matej Richtarčík na bicie," uvádzajú organizátori na sociálnej sieti.



Prvou kapelou, ktorá sa predstaví v piatok (25. 11.), bude Darkness Positive. Po nich sa predstaví ikona slovenského ska a reggae Medial Banana. V sobotu (26. 11.) bude publikum baviť Gramcovačka Sound System. Ide o dvojicu Peter Markovski a Maroš Pavúk z breznianskeho klubu Bombura, ktorí predstavia ich zbierku platní.



Divadelný a hudobný program festivalu doplnia dva filmy. V piatok návštevníci uvidia premiérovo jeden diel z cyklu dokumentov RTVS ŠTB: Prísne tajné. Po jeho skončení sa uskutoční diskusia s Michalom Havranom, Fedorom Blaščákom, Marekom Kubošom a Juraj Kalinom. V nedeľu (27. 11.) to bude film o partizánovi, komunistovi, disidentovi a významnom lekárovi Bedřichovi Placákovi. Aj po tomto filme je naplánovaná diskusia Michala Havrana s režisérom Břetislavom Rychlíkom a synom Bedřicha Placáka, disidentom a zakladateľom hnutia České deti Petrom Placákom.