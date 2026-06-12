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Festival Viac ako sused pripomenul 500. výročie bitky pri Moháči
Prednášajúci Karol Koloman Kulašik priblížil bojisko pri Moháči, taktiku znepriatelených vojsk, bezprostredné dôsledky bitky aj jej význam v európskych dejinách.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Tému spoločnej historickej pamäti, kultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia otvorili v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku odborné prednášky venované 500. výročiu bitky pri Moháči. Uskutočnili sa (10. 6.) v rámci 12. ročníka festivalu Viac ako sused - Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave, ktoré organizuje veľvyslanectvo Maďarska a Inštitút Liszta - Maďarské kultúrne centrum v Bratislave.
Ako ďalej informuje Barbora Zajačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM, iniciatíva Viac ako sused/Több mint szomszéd zároveň potvrdila význam múzeí národnostných menšín ako prirodzenej a dôležitej súčasti odbornej práce SNM. „Slovenské národné múzeum dlhodobo uchováva, skúma a prezentuje kultúrne dedičstvo Slovenska v celej jeho rozmanitosti. Osobitné miesto v tomto poslaní majú múzeá národnostných menšín, ktoré prinášajú cenné historické, odborné a kultúrne perspektívy a pomáhajú hlbšie porozumieť spoločným dejinám,“ uvádza múzeum k iniciatíve, v rámci ktorej zazneli na jeho pôde dve odborné prednášky venované 500. výročiu bitky pri Moháči.
„Jedna z kľúčových udalostí stredoeurópskych dejín bola predstavená v širších súvislostiach - ako historický medzník, ktorý dodnes otvára otázky vzájomného vnímania, politických rozhodnutí, vojenskej stratégie i kultúrnej pamäti,“ približuje Zajačková. Spresňuje, že Attila Kovács sa vo svojej prednáške zameral na pohľad Osmanskej ríše na kresťanský Západ. „Jeho príspevok ponúkol nové čítanie historických vzťahov medzi Východom a Západom a ukázal, ako sa jednotlivé civilizačné okruhy navzájom vnímali, interpretovali a formovali vo vedomí svojej doby,“ vysvetľuje SNM.
Prednášajúci Karol Koloman Kulašik priblížil bojisko pri Moháči, taktiku znepriatelených vojsk, bezprostredné dôsledky bitky aj jej význam v európskych dejinách. „Odborný program tak vytvoril priestor nielen na historickú analýzu, ale aj na širšiu reflexiu toho, ako minulosť ovplyvňuje naše dnešné vnímanie strednej Európy,“ poznamenáva SNM k stretnutiu, na ktorom sa zúčastnila aj jeho generálna riaditeľka Vieroslava Bernátová a Csaba Balogh, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarska na Slovensku.
„Prítomnosť generálnej riaditeľky SNM bola zároveň vyjadrením podpory odbornému rozvoju múzeí národnostných menšín, ich postaveniu v rámci inštitúcie a projektom, ktoré kultivovaným spôsobom prepájajú históriu, vedu, kultúru a verejný priestor,“ dodáva múzeum k iniciatíve Viac ako sused, ktorá podľa jej iniciátorov posilňuje maďarsko-slovenský kultúrny dialóg, podporuje zachovanie spoločného dedičstva a rozvíja odbornú spoluprácu medzi inštitúciami.
Ako ďalej informuje Barbora Zajačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM, iniciatíva Viac ako sused/Több mint szomszéd zároveň potvrdila význam múzeí národnostných menšín ako prirodzenej a dôležitej súčasti odbornej práce SNM. „Slovenské národné múzeum dlhodobo uchováva, skúma a prezentuje kultúrne dedičstvo Slovenska v celej jeho rozmanitosti. Osobitné miesto v tomto poslaní majú múzeá národnostných menšín, ktoré prinášajú cenné historické, odborné a kultúrne perspektívy a pomáhajú hlbšie porozumieť spoločným dejinám,“ uvádza múzeum k iniciatíve, v rámci ktorej zazneli na jeho pôde dve odborné prednášky venované 500. výročiu bitky pri Moháči.
„Jedna z kľúčových udalostí stredoeurópskych dejín bola predstavená v širších súvislostiach - ako historický medzník, ktorý dodnes otvára otázky vzájomného vnímania, politických rozhodnutí, vojenskej stratégie i kultúrnej pamäti,“ približuje Zajačková. Spresňuje, že Attila Kovács sa vo svojej prednáške zameral na pohľad Osmanskej ríše na kresťanský Západ. „Jeho príspevok ponúkol nové čítanie historických vzťahov medzi Východom a Západom a ukázal, ako sa jednotlivé civilizačné okruhy navzájom vnímali, interpretovali a formovali vo vedomí svojej doby,“ vysvetľuje SNM.
Prednášajúci Karol Koloman Kulašik priblížil bojisko pri Moháči, taktiku znepriatelených vojsk, bezprostredné dôsledky bitky aj jej význam v európskych dejinách. „Odborný program tak vytvoril priestor nielen na historickú analýzu, ale aj na širšiu reflexiu toho, ako minulosť ovplyvňuje naše dnešné vnímanie strednej Európy,“ poznamenáva SNM k stretnutiu, na ktorom sa zúčastnila aj jeho generálna riaditeľka Vieroslava Bernátová a Csaba Balogh, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarska na Slovensku.
„Prítomnosť generálnej riaditeľky SNM bola zároveň vyjadrením podpory odbornému rozvoju múzeí národnostných menšín, ich postaveniu v rámci inštitúcie a projektom, ktoré kultivovaným spôsobom prepájajú históriu, vedu, kultúru a verejný priestor,“ dodáva múzeum k iniciatíve Viac ako sused, ktorá podľa jej iniciátorov posilňuje maďarsko-slovenský kultúrny dialóg, podporuje zachovanie spoločného dedičstva a rozvíja odbornú spoluprácu medzi inštitúciami.