Festival Virvar ponúkne predstavenia divadiel z piatich krajín

Na snímke generálna skúška inscenácie Chaplin v Bábkovom divadle Košice 19. mája 2021. Foto: TASR - František Iván

Košice 1. júna (TASR) - Na deviatom ročníku festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny sa v Košiciach predstaví celkovo 14 divadiel zo Slovenska i zahraničia. Podujatie sa bude konať na viacerých miestach od štvrtka do nedele (3. - 6. 6.) a jeho súčasťou bude opäť aj festival flašinetárov.Snahou organizátorov je čo najviac divadelných predstavení i sprievodných podujatí ponúknuť divákom v exteriéri. Hlavným hracím priestorom bude átrium Bábkového divadla v Košiciach (BDK) spolu s divadelnou sálou. Virvar si našiel cestu aj do Kasární/Kulturparku, pred historickú budovu Štátneho divadla alebo na Dominikánske námestie.informoval riaditeľ BDK Pavol Hrehorčák.Spomedzi zahraničných hostí sa v hlavnom programe predstavia divadlá z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Litvy. Zo Slovenska to budú divadlá zo Senca, Žiliny, Nitry, Trnavy, Prešova či Žiliny. Festival otvára i uzatvára domáce BDK, ktoré sa predstaví s inscenáciami Kocúr v čižmách a novinkou Chaplin.Organizátori ďalej informovali, že respirátory budú povinné v divadelnej sále i v interiéri divadla pre všetkých návštevníkov. Počet osôb na predstavení v interiéri je limitovaný na 50 percent celkovej kapacity sály. Pre obmedzenia sa nekonajú tradičné umelecké workshopy, Virvarland a väčšina sprievodných podujatí. Organizátorom je občianske združenie pri BDK v spolupráci s týmto divadlom.doplnil predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Festival flašinetárov sa koná pod patronátom košického flašinetára Tomáša Plaszkého. Okrem Slovákov s hracími skrinkami naň prídu aj hostia z Českej republiky, Poľska a Litvy.