Festival Viva Musica! oslavuje 90. narodeniny Arva Pärta

Bratislava 26. júna (TASR) - Koncertom estónskeho vokálneho súboru Vox Clamantis pokračuje vo štvrtok v Bratislave 21. ročník medzinárodného letného hudobného festivalu Viva Musica! Vo Veľkom evanjelickom kostole predstaví tvorbu svetoznámeho estónskeho skladateľa Arva Pärta. „Patrí medzi jedinečné fenomény súčasnej hudby,“ uvádzajú organizátori festivalu, ktorý tento rok v hlavnom meste do 8. augusta uvádza 200 účinkujúcich z 12 krajín sveta.



„Vox Clamantis je držiteľom Grammy, ich nahrávky zazneli napríklad aj na soundtracku k oscarovému filmu Paola Sorrentina Veľká nádhera. Je to súbor, ktorý spolupracuje s mnohými súčasnými autormi, jedným z ich dlhoročných spolupracovníkov a priateľov je estónsky skladateľ Arvo Pärt,“ hovorí riaditeľka festivalu Janka Kovalčik. Súbor Vox Clamantis je zborové teleso, ktoré sa podľa jej slov špecializuje na gregoriánsky chorál, starú polyfóniu, ale aj súčasnú hudbu.



Bratislavský koncert súboru je venovaný estónskemu skladateľovi, ktorý má tento rok 90. narodeniny. „Je to globálne výročie, ku ktorému sa aj my v rámci festivalu týmto koncertom pripájame,“ poznamenala Kovalčik k oslave umelca Arva Pärta. „Na rozdiel od avantgardných experimentov druhej polovice 20. storočia sa vo svojej tvorbe vrátil k človeku, viere a jednoduchosti. Vtesnal ich do návratu k tonalite a tradícii - od gregoriánskeho chorálu až po zvuk kostolných zvonov v jeho vlastnej technike tintinnabuli,“ vysvetľuje festival o umelcovi s tým, že Pärtova minimalistická hudba vždy smeruje k duchovnosti, meditatívnosti a pocitu bezčasovosti. „Vťahuje nás do introspekcie sveta a ponúka priestor na vnútorné stíšenie,“ dodávajú organizátori ku koncertu, na ktorom nebude znieť len hudba Arva Pärta.



Vo Veľkom evanjelickom kostole si návštevníci festivalu vypočujú aj hudbu amerického postminimalistického skladateľa Davida Langa. „Arvo Pärt bol preňho významným inšpiračným zdrojom,“ podotkla riaditeľka festival Viva Musica!, ktorý prináša do Bratislavy i mimo hlavného mesta celkovo 15 koncertov. Novinkou sú majstrovské kurzy venované Eugenovi Suchoňovi v Pezinku so zameraním na spev.