Festival Viva Musica! otvárajú Janoska Ensemble

Bratislava 19. júna (TASR) - Koncert súboru Janoska Ensemble otvorí vo štvrtok v Bratislave festival Viva Musica! Najväčší medzinárodný letný hudobný festival v hlavnom meste hostí 200 účinkujúcich z 12 krajín sveta. V poradí 21. ročník hudobných zážitkov a nevšedných spojení potrvá do 8. augusta. Otvárací koncert ponúkne návštevníkom slovenskú premiéru Vivaldiho Štyroch ročných období v úprave Janoska Ensembel s Orchestrom Viva Musica! Hosťom koncertu bude najstarší zo štyroch bratov Janoškovcov, Arpád Jánoška.



„Tento večer je pre nás veľmi výnimočný, keďže budeme hrať doma v Bratislave, odkiaľ pochádzame. Odohráme stovku koncertov po celom svete a je výnimočné, keď sa nám podarí hrať tu na Slovensku pred domácim publikom, pred rodinou,“ povedal pre TASR Ondrej Jánoška k štvrtkovému koncertu v Starej tržnici.



Dielo Antonia Vivaldiho Štyri ročné obdobia patrí podľa súboru k ikonickým dielam hudobnej histórie, Janoska Ensemble sa ho rozhodli preniesť do 21. storočia v duchu ich „Janoska Style“. „Pri príležitosti 300. výročia od vydania Štyroch ročných období sme vytvorili vlastnú úpravu s prvkami improvizácie a nášho hudobného jazyka. V Bratislave uvedieme túto verziu prvýkrát, pričom spojenie s orchestrom prinesie nový rozmer výrazu, farieb aj energie,“ dodáva súbor k spracovaniu Vivaldiho štyroch husľových koncertov. Janoska Ensemble ich v roku 2024 vydali na svojom štvrtom albume v spolupráci s vydavateľstvom Deutsche Grammophon.



Festival Viva Musica! prinesie do Bratislavy i mimo hlavného mesta celkovo 15 koncertov. Novinkou sú majstrovské kurzy venované Eugenovi Suchoňovi v Pezinku so zameraním na spev.