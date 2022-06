Festival Viva Musica! otvorí kontratenorista J. J. Orlinski

Bratislava 23. júna (TASR) - Patrí medzi najlepších kontratenoristov na svete, spieva v Metropolitnej opere v New Yorku a okrem opery je jeho veľkou vášňou breakdance. Poľský kontratenorista Jakub Józef Orlinski otvorí vo štvrtok v Bratislave 18. ročník najväčšieho letného medzinárodného festivalu klasickej hudba na Slovensku Viva Musica!.



Festival sa po dvoch covidových ročníkoch, programovo zameraných na domácu hudobnú scénu, vracia k pôvodnému dvojmesačnému formátu. Na rôznych miestach hlavného mesta potrvá výnimočne do 11. septembra. "Je to zmena oproti dvom covidovým ročníkom, keď sme boli zameraní na domácu scénu, festival prebiehal v komprimovanejšej podobe počas jedného mesiaca, teraz sme sa rozhodli pre návrat do pôvodného dvojmesačného formátu a budeme mať takisto aj väčšie zastúpenie zahraničných umelcov," povedala pre TASR Jana Kubandová, riaditeľka festivalu, ktorý na Slovensko prinesie aj americkú umelkyňu, skladateľku, improvizátorku, hudobníčku, performerku a spisovateľku Laurie Anderson. Prvýkrát vystúpi v Bratislave česká klaviristka a skladateľka Nikol Bóková, ktorá v koncertnej premiére uvedie kritikmi oceňovaný autorský album Prometheus. Hudobní priaznivci sa môžu tešiť aj na koncert holandského klaviristu a skladateľa Joepa Bevinga.



Na otváracom koncerte sa predstaví poľský kontratenorista, ale i breakdancer Jakub Józef Orlinski. "Nie je to bežná vec, nepoznám iného operného speváka, ktorý by na takej úrovni a takým spôsobom vedel tancovať aj breakdance. Nie som si istá, či bude aj na našom koncerte nejaká tanečná ukážka, ale nechajme sa prekvapiť," poznamenala Kubandová.



Orlinski vo Veľkom evanjelickom kostole zaspieva árie zo svojho druhého sólového albumu Facce d'amore, oceneného International Opera Awards v kategórii album roka. "Je to projekt venovaný barokovým áriám s témou lásky v jej rôznych podobách od pozitívnych, naplnených emócií až po nešťastnú, možno tragickú lásku," priblížila Kubandová koncept albumu i koncertu. S Orlinskim vystúpi súbor pre starú hudbu Il Pomo d'Oro, ktorý na festivale už v minulosti účinkoval. "Súbor má medzinárodné zloženie, ale jeho členom je aj slovenský kontrabasista Ján Prievozník," dodala riaditeľka festivalu.