Festival Viva Musica! pokračuje veselým koncertom

Bratislava 21. júna (TASR) - Koncertom Bratislavského chlapčenského zboru (BCHZ) pokračuje v sobotu v Bratislave festival Viva Musica! Najväčší medzinárodný letný hudobný festival v hlavnom meste hostí 200 účinkujúcich z 12 krajín sveta. V poradí 21. ročník hudobných zážitkov a nevšedných spojení potrvá do 8. augusta.



Bratislavský chlapčenský zbor účinkuje na festivale v rámci cyklu Hudobné záhrady, koncert sa uskutoční v záhrade národnej kultúrnej pamiatky - Ekocentra v Čunove, zrekonštruovaného kaštieľa, z ktorého je v súčasnosti moderné environmentálno-vzdelávacie centrum. „Pôjde o jediný koncert v umeleckej sezóne na Slovensku, kedy sa zbor predstaví v takmer kompletnej zostave, na pódiu budete môcť vidieť viac ako 60 jeho členov,“ uviedla pre TASR riaditeľka festivalu Janka Kovalčik.



Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 1982 pod vedením jeho zakladateľky a zbormajsterky Magdalény Rovňákovej. Jeho začiatky sa viažu k Slovenskej filharmónii (SF), pri ktorej pôsobil ešte pod názvom Chlapčenský filharmonický zbor. V roku 1988 sa osamostatnil a dnes je súčasťou súkromnej umeleckej školy, na ktorej študuje priemerne 80 chlapcov vo veku sedem až 28 rokov. Zbor je víťazom niekoľkých medzinárodných zborových súťaží, koncertuje v Európe, Amerike, Kanade, Japonsku či na Taiwane a pravidelne spolupracuje s renomovanými slovenskými i zahraničnými orchestrami a dirigentmi.



Organizátori festivalu pripomínajú, že BCHZ vystúpil na Viva Musica! v roku 2022 pri príležitosti svojho 40. výročia. „Máme radosť, že po koncertoch v Taliansku, Francúzsku a Nemecku môžeme priniesť návštevníkom festivalu veselý a, verím, výnimočný koncert,“ hovorí Magdaléna Rovňáková, ktorá zbor v súčasnosti vedie spolu so svojím synom Gabrielom Rovňákom.



Koncert, na ktorom som BCHZ predstaví publiku v obsadení viac ako 60 spevákov, pripravili špeciálne pre festival. V programe figurujú piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského A ja som z Oravy debnár, Dievčatko oravskô, zaznie aj indiánska ľudová pieseň Aiza tasa alua, ľudové piesne Horela lipka, Boleráz, Tancuj, Okolo mlyna. Fanúšikovia zborového spevu sa môžu tešiť aj na Mačacie dueto od Gioachina Rossiniho, zaznie tiež pieseň When I´m Sixty-Four od The Beatles či Nikdy nic nikdo nemá od Jaroslava Ježka. Záver koncertu bude patriť hymnickej piesni Eugena Suchoňa Aká si mi krásna.



Koncertný program festivalu dopĺňa novinka v podobe medzinárodných majstrovských kurzov. Venované sú práve Eugenovi Suchoňovi, významnému slovenskému skladateľovi a pedagógovi, rodákovi z Pezinka, kde sa uskutočnia od 6. do 12. júla.