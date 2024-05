Festival Viva Musica! predstavil ďalšie mená 20. ročníka

Prehľad prvých zverejnených koncertov:

4. 7. 2024, 20:00, Stará tržnica – Viva Fallgrapp! & Spectrum Orchestra

11. 7. 2024, 20:00, Veľký evanjelický kostol – Maxim Vengerov & Polina Osetinskaya

18. 7. 2024, 20:30, Námestie pri Eurovea – Nina Kohout: Little Butterfly

23. 7. 2024, 20:00, Ponton (Tyršovo nábrežie) – Sean Shibe

Bratislava 14. mája (OTS) - Popri veľkých zahraničných hviezdach dramaturgia festivalu Viva Musica! nezabúda ani na domácu scénu a v rámci aktuálneho ročníka predstaví dva výrazné autorské talenty. Otvárací koncert festivalu bude patriť hudobníkovi Jurešovi Líškovi a jeho kapele Fallgrapp, ktorá tento rok oslavuje 10. narodeniny. V rámci samostatného koncertu sa na festivale predstaví aj výnimočná mladá speváčka a skladateľka, Nina Kohout.Kapela Fallgrapp na čele s hudobníkom a producentom Jurešom Líškom v sebe spája podmanivú elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a vokálom speváčky Nory Ibsenovej. Vrstvené aranžmány, prepojenie s inými formami umenia, zaujímavé spolupráce, dôraz na vizuál a nezameniteľná atmosféra na koncertoch sú kombináciou, ktorá Fallgrapp zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty.," prezradil Jureš Líška.Fallgrapp má na svojom konte tri štúdiové albumy (Rieka (2014), V hmle (2017) a Ostrov (2020)) a niekoľko ocenení vrátane Radio-Head Award či Ceny Nadácie Tatra banky za umenie (za autorskú hudbu Jureša Líšku k baletnej miniatúre BezsLovE pre Slovenské národné divadlo). Okrem výberu toho najlepšieho z tvorby kapely zaznejú aj piesne z pripravovaného nového albumu, ktorého vydanie je naplánované na jeseň tohto roku. Fallgrapp v zložení Jureš Líška (viola & elektronika), Nora Ibsenová (spev), Jakub Líška (husle), Jakub Kačic (gitara), Lukáš Mutňanský (basgitara), Tomáš Hríbik (bicie), Róbert Rehák (perkusie) a Kristína Smetanová (klavír) na pódiu doplní Spectrum Orchestra pod vedením huslistu Jána Kružliaka ml., ktorý je vďaka svojej flexibilite a hudobnej univerzálnosti jedným z najvyhľadávanejších slovenských hudobníkov. Hudobní nadšenci ho môžu poznať z rôznych projektov a spoluprác. Na festivale Viva Musica! minulý rok vystúpil so sláčikovým kvartetom Spectrum Quartett v spolupráci s ľudovou hudbou Nogaband a tiež v rámci spoločného koncertu s názvom One Music súborov Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska.S kapelou Fallgrapp je previazaná aj ďalšia účinkujúca jubilejného ročníka festivalu Viva Musica!. Mladá talentovaná hudobníčka Nina Kohout na seba prvýkrát upozornila práve skladbou Gejša z druhého štúdiového albumu Fallgrapp (V hmle), na ktorej sa okrem vokálov podieľala aj spoluautorsky. Nina patrí k najvýraznejším zjavom na súčasnej domácej scéne. Absolvovala štúdium na prestížnej londýnskej The BRIT School, kde pôsobili aj Adele či Amy Winehouse a v roku 2020 získala titul Objav roka na Radio_Head Awards. O dva roky na to vydala svoje debutové EP Pandemonium, ktoré sa stretlo s výbornými ohlasmi nielen doma, ale aj v zahraničí, vrátane britského rádia BBC.Vo svojej hudbe spája tajomné odtiene starého slovenského folklóru s klasickou a elektronickou hudbou, čím vytvára svoj vlastný, nadčasový, občas nekomfortne zvláštny a anarchický hudobný svet, posúvajúci hranice hudobnej „poslušnosti". „priblížila Nina svoj koncert, ktorý nesie názov podľa jednej z jej piesní – Little Butterfly. Na pódiu sa predstaví spolu s Petrom Kohoutom (basklarinet), Michalom Pagáčom (husle), Dominikom Tuchyňom (husle), Janou Máriou Gabčovou (husle), Nikolou Adamcovou (violončelo) a Danielom Pastorekom (kontrabas).Medzinárodný hudobný festival Viva Musica! vznikol v roku 2005 a v tomto roku oslávi svoje 20. narodeniny. Od 4. júla do 15. augusta 2024 prinesie 13 koncertov na rôznych miestach v Bratislave. Súčasťou festivalu budú opäť obľúbené koncerty v mestských záhradách a parkoch s podtitulom Hudobné záhrady, odkazujúce na prvý ročník festivalu, ktorý sa uskutočnil ešte pod rovnomenným názvom – Hudobné záhrady Bratislavy. Ďalšie koncerty plánuje festival zverejňovať postupne.Vstupenky sú k dispozícii na www.vivamusica.sk a v sieti Ticketportal.Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.