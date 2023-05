Festival Viva Musica! si otváracím koncertom pripomenie vznik SR

Bratislava 16. mája (TASR) – Rozdelenie Československa a 30. výročie vzniku Slovenskej republiky si otváracím koncertom pripomenie festival Viva Musica!. Vo Veľkom evanjelickom kostole vystúpia vo štvrtok 29. júna slovenskí a českí umelci - mezzosopranistka Jana Kurucová, klavirista Marian Lapšanský, huslista Pavel Šporcl a violončelista Jiří Bárta.



Organizátori spresňujú, že v programe otváracieho koncertu zaznie napríklad Suchoňova Sonatína pre husle a klavír, op. 11, Janáčkova Sonáta pre klavír 1. X. 1905, Dvořákovo Klavírne trio e mol č. 4, op. 90 „Dumky“ či slovenskou ľudovou hudbou inšpirované Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír Bohuslava Martinů.



Diela zaznejú v interpretácii českého violončelistu Jiřího Bártu a husľového virtuóza Pavla Šporcla. Ten priznáva, že na Slovensku a v Bratislave hrá vždy veľmi rád. "Festival Viva Musica! poznám a veľmi sa teším na svoje prvé účinkovanie v rámci neho. Som veľmi rád, že sa na koncerte stretnem so skvelými kolegami zo Slovenska a Čiech," komentoval Šporcl, známy propagátor klasickej hudby najmä u mladej generácie, účasť na festivale.



Slovenských umelcov bude na jeho otváracom koncerte zastupovať mezzosopranistka Jana Kurucová, sólistka Staatsoper v Hamburgu a v súčasnosti jedna z najobsadzovanejších slovenských operných speváčok na európskych pódiách, a klavirista Marian Lapšanský, ktorý celé desaťročia reprezentuje to najlepšie zo slovenského klavírneho umenia.



V poradí 19. ročník festivalu Viva Musica! sa uskutoční od 29. júna do 17. augusta na rôznych miestach v Bratislave.