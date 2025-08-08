< sekcia Kultúra
Festival Viva Musica! uzavrie Avi Avital s projektom Between Worlds
V programe figurujú tradičné piesne, vášnivé tarantely, temperamentné salentské tance, ale aj slávne diela klasickej hudby, ktoré sa tradičnými talianskymi melódiami a rytmami inšpirovali.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Oslavu rozmanitosti, farieb a hudobných chutí prinesie piatkový záverečný koncert 21. ročníka festivalu Viva Musica! V Slovenskom rozhlase v Bratislave sa na ňom predstaví virtuózny mandolinista Avi Avital so svojím súborom Between Worlds.
„Založil ho v roku 2023 s cieľom hľadať a objavovať presahy klasickej, ľudovej a tradičnej hudby z rôznych regiónov sveta. Jedným z ich prvých projektov je program Italy venovaný talianskej hudbe prevažne z južnej časti Apeninského polostrova a vplyvom, ktoré ju formovali v historickom aj súčasnom kontexte,“ približuje festival doteraz najambicióznejší projekt Aviho Avitala, s ktorým sa umelec vracia do Bratislavy.
„Between Worlds spája pestrú zmes hudobných jazykov a tradícií, prepletenú emóciami a energiou - je to skutočne elektrizujúci zážitok,“ hovorí o svojom projekte Avi Avital. Exkluzívnym hosťom koncertu bude talianska speváčka Alessia Tondo.
V programe figurujú tradičné piesne, vášnivé tarantely, temperamentné salentské tance, ale aj slávne diela klasickej hudby, ktoré sa tradičnými talianskymi melódiami a rytmami inšpirovali. „Popri tradičnej hudbe z regiónu Apúlie zaznie aj hudba neapolského barokového skladateľa Emanuela Barbellu, výber z Talianskej suity Igora Stravinského, či fascinujúca ukážka barokovej ritornelovej formy v podobe Torelliho Concerta grossa g mol č. 6, op. 8,“ spresňujú organizátori festivalu. Výsledkom jeho záverečného koncertu má byť oslava hudobnej rozmanitosti - stretnutie starého s novým, klasického s tradičným, lokálneho s univerzálnym.
„Okrem možnosti vychutnať si krásu hudby budú môcť diváci objavovať skryté zákutia, nachádzať jemné súvislosti a nanovo si predstaviť náš spoločný pocit domova vo svete,“ avizuje festival. Organizátori jeho návštevníkom odporúčajú, aby si vypočuli nový album Aviho Avitala Songs of the Birds, ktorý vychádza presne v deň bratislavského koncertu vo vydavateľstve Deutsche Grammophon.
