Festival Vlny sa vracia do Sabinova a po prvý raz aj do Bardejova
Autor TASR
Sabinov 24. apríla (TASR) - Festival digitálneho umenia a vizuálnych inštalácií Vlny sa po minuloročnom prvom ročníku opäť vracia do Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, kde sa koná v piatok a sobotu (25. 4.). Novinkou je, že festival sa po prvý raz predstaví aj v Bardejove, a to 1. a 2. mája v priestoroch Bašty - kultúrno-komunitného centra. TASR o tom za organizátora, občianske združenie Kreativum, informovala Eva Mikita.
Festival Vlny sa podľa nej zameriava na súčasné digitálne umenie, vizuálne projekcie a interaktívne inštalácie, ktoré prepájajú svetlo, technológie a priestor. Návštevníkom ponúka zážitok z umenia iným spôsobom, než na aký sú zvyknutí z tradičných galérií či výstav. Priestory, v ktorých sa festival koná, sa na dva večery menia na miesto pre súčasnú vizuálnu tvorbu, experiment a nové formy umeleckého vnímania.
„Cieľom festivalu je prinášať moderné a digitálne umenie aj do miest, kde sa podobné podujatia objavujú len zriedkavo. Organizátori chcú ukázať, že súčasné umelecké formy nemusia zostať len vo veľkých centrách, ale môžu si nájsť publikum aj v tých menších,“ povedala Mikita.
Festival Vlny je určený pre širokú verejnosť, pre ľudí, ktorých zaujíma umenie, vizuálna tvorba a technológie, ale aj pre tých, ktorí chcú zažiť niečo nové a netradičné. Program ponúkne vizuálne inštalácie a projekcie, ktoré budú pracovať s atmosférou priestoru, svetlom, obrazom aj interaktivitou.
Podujatie organizuje občianske združenie Kreativum, ktoré sa venuje príprave festivalu s cieľom rozvíjať súčasnú kultúru a prinášať moderné umelecké formy do regiónu.
