Festival vo Wackene privítal desaťtisíce fanúšikov

Wacken 5. augusta (TASR) - Najväčší hudobný festival pre fanúšikov heavy metalu na svete Wacken Oper Air (W:O:A), ktorého začiatok skomplikoval rozmočený terén, napokon predsa len mohol privítať desaťtisíce fanúšikov. Bol medzi nimi aj islandský prezident Gudni Jóhannesson.



V priebehu soboty, posledného dňa tohto kultového metalového festivalu, sa pri severonemeckej obci Wacken zabávalo približne 60.000 účastníkov z celého sveta, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Počas soboty boli v programe vystúpenia kapiel Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn či Two Steps From Hell. Zlatým klincom tohto ročníka bolo pre mnohých milovníkov metalu piatkové večerné vystúpenie legendárnej skupiny Iron Maiden.



Pre kapelu Iron Maiden išlo zároveň o posledné vystúpenie v rámci jej európskeho turné.



Frontman Iron Maiden Bruce Dickinson pripomenul, že množstvo fanúšikov sa na tohtoročnom Wackene nemohlo zúčastniť, keďže začiatok podujatia poznačili neutíchajúci dážď, bahno a kolabujúca doprava. Všetko však podľa neho napokon dobre dopadlo.



"Wacken, zvládli ste to," vyhlásil Dickinson pred jasajúcim davom účastníkov koncertu.



V piatok sa na pódium okrem iných postavila aj svetoznáma americká metalová kapela Megadeth, pripomína DPA.



Organizátori museli v stredu - hneď na úvod 32. ročníka tohto svetoznámeho festivalu - oznámiť úplný zákaz vstupu do dejiska festivalu po tom, čo ho dážď - spolu s okolitými prístupovými cestami - zmenil na potenciálne nebezpečné bahenné pole.



Na festival sa nakoniec miesto pôvodných 85.000 fanúšikov dostalo len približne 60.000. Organizátori sa za tieto opatrenia na sociálnych sieťach ospravedlnili a uviedli, že ide o "mimoriadne smutnú situáciu", ktorú sa snažili vyriešiť, no v plnej miere sa im to nepodarilo.



Celkovo na festivale, ktorý sa skončí v sobotu neskoro večer, malo vystúpiť viac než 200 kapiel.