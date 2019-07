Festival Vrbovské Vetry začína o 2 dni, ponúkne hudbu aj dobrú zábavu

Sprievodný program festivalu otvorí už vo štvrtok prvé autorské predstavenie Vrbovského divadelného spolku Balada o radosti.

Bratislava 2. júla (TASR) – Fanúšikovia hudby a dobrej zábavy si to v závere týždňa namieria do Vrbového v okrese Piešťany. Už o dva dni, vo štvrtok 4. júla, otvorí brány 13. ročník populárneho festivalu Vrbovské Vetry, ktorý v sobotu 6. júla vyvrcholí hlavným festivalovým večerom. TASR informoval spoluorganizátor podujatia Milo Whisky Láber.



V piatok budú na programe predstaveniami pre deti a ich rodičov, ktoré vystrieda tradičná beseda o knihách s Dadom Nagyom a mnohými hosťami. Večer uzatvorí koncertné prevedenie muzikálu Deža Ursínyho Neberte nám princeznú v podaní Art Music Orchestra s detským speváckym zborom.



Hlavný festivalový deň otvoria v sobotu filmové melódie v podaní kapely Feelme, po nich bude koncertovať ostravská kapela Buty. Nasledovať bude slávnostné otvorenie aj zatvorenie festivalu, o ktoré sa postarajú Vrbovskí Víťazi. Po ňom už bude pódium patriť world music v podaní skupiny Banda, sólovému projektu Braňa Jobusa Abusus, tentoraz atypicky so živou kapelou, domácim Karpatským Chrbátom, ktoré pokrstia album výberu zo svojej celoživotnej tvorby nahranej v štúdiu nanovo. Podvečer sa prvýkrát na festivale predstaví skupina Le Payaco.



Súčasťou festivalu sú aj tradičné športové disciplíny, ako dostihy na hojdacích koňoch Veľká Vrbovská, plastová megalukostreľba, automobilové preteky Formula Nula, ako aj úplná novinka z dielne pána Brata Vetrobal. Ako každý rok, Braňo Jobus pokrstí svoju knižnú novinku s názvom Zberný dvor.



Hudobný večer odštartuje frontman skupiny Lucie David Koller a jeho David Koller Band, po ňom zahrá Slobodná Európa v novej zostave s Lacom Lučeničom na poste basgitaristu. Úderom polnoci nastúpi festivalová klasika Chiki Liki Tu-a a program uzavrie domáca formácia MADratz. Kto by mal stále deficit živej hudby, môže si ju vychutnať vhodením mince do celosvetovo prvého džukeboxu live, ktorý sa už za prvé dva ročníky svojho pôsobenia stal legendou Vrbovských Vetrov.