Festival ZA7HORAMI s množstvom noviniek

Liptovský Mikuláš 19. júna (OTS) - Začiatok letných prázdnin sa bude na Liptove niesť v znamení rodinnej rozprávkovej oslavy. 8. ročník najväčšieho rodinného festivalu na Slovensku ZA7HORAMi, počas dvoch predĺžených víkendov, zavíta do piatich lokalít Liptova a pre návštevníkov chystá množstvo noviniek. Okrem špičkových zahraničných umelcov, sa organizátori zamerali aj na umelecké dekorácie a tematické zóny, v ktorých nebude núdza o zábavu i vzdelávanie. Festival ZA7HORAMi bude tento rok iný ako po minulé roky. Z piatich lokalít naprieč Liptovom, v porovnaní s vlaňajškom, zostala bez zmeny iba jedna - Jasná Biela Púť v Demänovskej Doline. Po prvý raz zavíta podujatie na Malinô Brdo pri Ružomberku, do záhrady za Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a po dvoch rokoch sa opäť vráti na lúku pri Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. Úplne nový koncept pripravili organizátori aj v Liptovskom Jáne, kde sa festival rozloží na začiatku letných prázdnin v termíne 27 .- 29 júna.upozorňujeKeďže festival je oslavou konca školského roka, na koleso šťastia aj atraktívne odmeny sa budú môcť tešiť všetky deti, ktoré sa prídu na festival v piatok pochváliť aj so svojim vysvedčením. Aj týmto spôsobom chcú na Liptove podporiť deti, ktoré od malička prikladajú vzdelávaniu dôležitosť.To, čo sa tento rok nemení, je množstvo vzdelávacích workshopov a aktivít z rôznych sfér bežného života. K finančnej gramotnosti, dopravnej výchove, prvej pomoci, dentálnej hygiene a ochrane prírody, tento rok pribudnú aj základy kybernetickej bezpečnosti, vesmírna škola a robotika v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou.pozývaRodinný festival ZA7HORAM i by mohol slúžiť ako návod aj pre dospelých, ktorí už možno pod tlakom povinností a globálnymi problémami zabudli, akú silu majú rozprávky a prestali veriť na šťastné konce.pripomína, obľúbený mím a zároveň populárny Dedo Miro, ktorý sprevádza návštevníkov festivalu od jeho začiatku v roku 2018.V prípade priaznivého počasia počítajú organizátori, počas šiestich dní festivalu (27. - 29. jún a 4. - 7. júl 2025), aj tento rok s návštevnosťou okolo 17 tisíc ľudí, ktorí si budú môcť bohatý program užiť v prekrásnej liptovskej prírode a to tradične úplne zadarmo.Najväčšie rodinné podujatie roka na Slovensku je zároveň skvelou príležitosťou osláviť začiatok školských prázdnin a naplno naštartovať dovolenkovú sezónu.povedalaTak ako novinky prináša festival, tak ich prináša aj Liptov a stačí si z nich len vybrať.doplnila. Séria podujatí Leto pod Chopkom začala už minulý týždeň a celé leto bude nabitá skvelým programom.Festival aj tento rok finančne podporuje Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške viac ako 32 tisíc eur. Platinovým partnerom podujatia je Slovenský plynárenský priemysel. Mediálnymi partnermi sú TV JOJ, JOJ24, TV JOJKO, Najmama.sk, TASR a Rádio Slovensko. Hlavní partneri podujatia v roku 2025 sú Stredoslovenská energetika, Kofola, Nadácia Allianz, OVB Allfinanz Slovensko, Slovenská pošta a Nadácia EPH.