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Festival Žákovic Open otvorí svoje brány už tento piatok
Tohtoročná dramaturgia opäť vsádza na domácu tvorbu.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Penzión Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach bude od piatku 24. júla miestom 26. ročníka populárneho hudobného festivalu Žákovic Open. Od svojho vzniku si zakladá na jedinečnom čare a rodinnej atmosfére, kde sa človek nestratí v dave a kde sú všetci na jednej vlne. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.
Tohtoročná dramaturgia opäť vsádza na domácu tvorbu. Návštevníci sa môžu počas dvoch dní tešiť na mená ako Billy Barman, Korben Dallas, hip-hopovú legendu AMO, Veca so Škrupom, Slobodnú Európu či drsný rap v podaní Fvck Kvlt. Chýbať nebude ani domáca stálica Hex. Tá v sobotu večer odohrá exkluzívny koncert ušitý na mieru. Okrem hlavných hviezd to budú interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci, Peter Juhas, Duo Slanina a Vampiros Legendarios aj Silné reči.
Do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje festival s novým heslom We Are Open. Tento claim viditeľný na tohtoročných vizuáloch hovorí o spájaní, empatii a odmietaní akéhokoľvek škatuľkovania. „Chceme, aby sa tu príjemne cítil každý. Pre nás to znamená otvorenosť voči hudbe, ľuďom, novým nápadom aj zážitkom. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Sme otvorení všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť,“ vysvetľuje filozofiu nového motta hlavný organizátor Tomáš Yxo Dohňanský.
Za 25 rokov existencie sa zo Žákovic Open stal festival, na ktorý chodia ľudia z celého Slovenska. „Mám radosť z toho, že sme nestratili to najdôležitejšie, našu DNA - čaro malého festivalu. Stále je to miesto, kde si ľudia aj kapely prídu oddýchnuť, stretnúť sa a zažiť víkend, ktorý nie je len o koncertoch. Samozrejme, technicky aj organizačne sme sa za tých 25 rokov obrovsky posunuli, ale naďalej sa snažíme, aby Žákovic stále bol festival, ktorý robia ľudia primárne pre ľudí,“ dodal Yxo.
Tohtoročná dramaturgia opäť vsádza na domácu tvorbu. Návštevníci sa môžu počas dvoch dní tešiť na mená ako Billy Barman, Korben Dallas, hip-hopovú legendu AMO, Veca so Škrupom, Slobodnú Európu či drsný rap v podaní Fvck Kvlt. Chýbať nebude ani domáca stálica Hex. Tá v sobotu večer odohrá exkluzívny koncert ušitý na mieru. Okrem hlavných hviezd to budú interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci, Peter Juhas, Duo Slanina a Vampiros Legendarios aj Silné reči.
Do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje festival s novým heslom We Are Open. Tento claim viditeľný na tohtoročných vizuáloch hovorí o spájaní, empatii a odmietaní akéhokoľvek škatuľkovania. „Chceme, aby sa tu príjemne cítil každý. Pre nás to znamená otvorenosť voči hudbe, ľuďom, novým nápadom aj zážitkom. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Sme otvorení všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť,“ vysvetľuje filozofiu nového motta hlavný organizátor Tomáš Yxo Dohňanský.
Za 25 rokov existencie sa zo Žákovic Open stal festival, na ktorý chodia ľudia z celého Slovenska. „Mám radosť z toho, že sme nestratili to najdôležitejšie, našu DNA - čaro malého festivalu. Stále je to miesto, kde si ľudia aj kapely prídu oddýchnuť, stretnúť sa a zažiť víkend, ktorý nie je len o koncertoch. Samozrejme, technicky aj organizačne sme sa za tých 25 rokov obrovsky posunuli, ale naďalej sa snažíme, aby Žákovic stále bol festival, ktorý robia ľudia primárne pre ľudí,“ dodal Yxo.