Festival Zlatý žobrák vyvrcholil ocenením najlepších krátkych filmov

Košice 20. októbra (TASR) - Udelením cien najlepším krátkym filmom z celého sveta v sobotu (19. 10.) večer v Košiciach vyvrcholil jubilejný 30. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák. Eva Dekanovská z organizačného výboru podujatia informovala, že 140 produkcií reprezentovalo 44 krajín, pričom medzi najúspešnejšie sa zaradili USA, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko, aj Slovensko.



"Po prvýkrát sa do súťaže zaregistrovali aj slovenské lokálne televízie, a to hneď štyri - TV Hlohovec, TV Trnava, TV Rimava a Bardejovská televízia. Vedúca komunikačného odboru Rady pre mediálne služby Lucia Michelčíková odovzdala Cenu Rady najlepšiemu dokumentu - Projekt Agátka z TV Rimava," priblížila Dekanovská. Cenu za najlepší dokument s vojnovou tematikou získali Bardejovčania za film o Slovenskom národnom povstaní. Ocenenie za najlepšiu reportáž udelili Samuelovi Rosickému z Trnavy a Hlohovčania získali Cenu za sériu spravodajských príspevkov.



"Program festivalu sa musel skrátiť, keďže plnú verziu nedovoľovali finančné prostriedky. Táto skrátená verzia však priniesla množstvo skvelých momentov," skonštatovala Dekanovská. Medzi najvýraznejšie momenty festivalu podľa nej patrila predpremiéra slovenského hraného filmu "Profesionálny rodič", ktorú za osobnej účasti predstavil mladý režisér Erik Jasaň. Premietanie sa už po piatykrát uskutočnilo v Ústave pre výkon väzby na Floriánskej ulici, kde väzni mali možnosť ako prví vidieť jeho film. Po Jasaňovom filme dostal priestor aj ďalší mladý slovenský tvorca - filmár Lukáš Vízner. "Jeho blok filmov očaril publikum svojou jemnosťou, citom a ukážkou výrazného talentu a v medzinárodnej súťaži získal Cenu za najlepší študentský film," dodala Dekanovská.



Viac ako v predošlých rokoch sa podľa nej objavili filmy s komediálnymi prvkami. Jedným z dôkazov toho je aj víťazný film The Ballad francúzskeho filmára Christofera Nilssona.



Medzinárodný festival lokálnych televízií vznikol v roku 1995. Organizuje ho Nadácia City TV, ktorá pred 30 rokmi vznikla na podporu kvality lokálnych televízií, a to predovšetkým v bývalých komunistických krajinách, kde neexistovala tradícia nezávislej produkcie.