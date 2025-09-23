Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Festivaly Pro musica nostra otvorí český husľový virtuóz I. Ženatý

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Festivaly otvorí český husľový virtuóz Ivan Ženatý výberom monumentálnych diel Johanna Sebastiana Bacha pre sólové husle.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Jesenné vydanie medzinárodných festivalov klasickej hudby Pro musica nostra prinesie 16 koncertov. Aj tento rok spestrí jeseň v Nitrianskom kraji Pro musica nostra Nitriensi, na ktorom sa v architektonicky a historicky zaujímavých priestoroch predstavia domáci i zahraniční umelci a telesá od 26. septembra do 5. októbra. Komorná hudba bude znieť od 27. septembra do 4. októbra aj v regiónoch Gemera, Novohradu a Malohontu (Pro musica nostra Gemeriensi). TASR o tom informovalo Hudobné centrum, ktoré je organizátorom podujatia.

Festivaly otvorí český husľový virtuóz Ivan Ženatý výberom monumentálnych diel Johanna Sebastiana Bacha pre sólové husle. Bachova Sonáta C dur a Partita d mol zaznejú v piatok 26. septembra v nitrianskej katedrále a v sobotu 27. septembra v katedrále v Rožňave. „Tento večer sľubuje nezabudnuteľný štart festivalu plný virtuozity, elegancie a umeleckej dokonalosti,“ uvádza organizátor k otváraciemu koncertu Ženatého.

V programe festivalu figuruje aj jedna z najfrekventovanejších duchovných inšpirácií výtvarníkov a hudobných skladateľov - modlitba k Panne Márii. V rôznych verziách domácich i svetových skladateľov zaznie v podaní mezzosopranistky Terézie Kružliakovej a sopranistky Andrey Vizvári, basbarytonistu Gustáva Beláčka s organovým sprievodom Waclawa Golonku.

Na festivaloch predstaví svoj najnovší projekt, v ktorom ožívajú sakrálne štvorhlasné diela renesančných a barokových majstrov, poľské vokálne kvarteto Art4. Návštevníkov čaká aj koncert českého violončelového kvarteta Cello Republic. „Ivan Vokáč, Matěj Štěpánek, Petr Špaček a Jan Zemen - dvaja poprední členovia Českej filharmónie, charizmatický crossoverový sólista a uznávaný pedagóg predvedú, že violončelo je nástroj s takmer neobmedzenými zvukovými možnosťami,“ dodáva organizátor večera, ktorý publiku ponúkne virtuozitu, humor a nečakané hudobné prekvapenia.

Podujatie privíta aj slovenský komorný súbor Banda pod vedením Sama Smetanu, ktorý ponúkne svoje originálne úpravy ľudových piesní s príchuťou world music, jazzu i hudobníckeho humoru.

Festivaly ukončí večer, ktorý bude patriť velikánom českej hudby - Bedřichovi Smetanovi a Antonínovi Dvořákovi. Ich slávne cykly Má vlast a Slovanské tance zaznejú v úpravách pre dve harfy v podaní svetovo uznávanej harfistky Jany Bouškovej a srbskej umelkyne Minje Stojanovič.

V poradí siedmy ročník festivalu Pro musica nostra Nitriensi sa uskutoční v mestách a obciach Nitra, Kostoľany pod Tribečom, Komjatice, Palárikovo, Nové Zámky, Komárno, Šurany a Belá. Pro musica nostra Gemeriensi vo svojom piatom ročníku zavíta do miest a obcí Rožňava, Plešivec, Kraskovo, Jelšava, Koceľovce, Revúca, Lučenec a Rimavské Brezovo. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.promusicanostra.sk.
