Výstava vo Fiľakove priblíži históriu mužského speváckeho zboru

Fiľakovo 6. októbra (TASR) – V Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove otvárajú v stredu výstavu, ktorá priblíži históriu, významné míľniky i osobnosti fiľakovského mužského speváckeho zboru Pro Kultúra. Výstava je venovaná 100-ročnému jubileu speváckeho zboru a potrvá do 21. novembra. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove, ktoré je organizátorom výstavy.



Fiľakovský mužský spevácky zbor oslávil svoju storočnicu vlani, v rovnakom čase bola vydaná aj publikácia zaoberajúca sa jeho históriou. Pre pandémiu nového koronavírusu sa však predstavenie publikácie i otvorenie výstavy venovanej speváckemu zboru uskutoční až v tomto roku.



„Na výstave bude pomocou obsiahlych informačných panelov predstavená rušná história mužského speváckeho zboru a jeho významnejšie míľniky. Ďalej nám prinesie možnosť nahliadnuť do organizačných zmien spolku a života viacerých jeho členov. Záujemcovia budú mať v rámci expozície možnosť prezrieť si aj víťazné poháre, získané ocenenia a zástavy dokazujúce úspešné účinkovanie spevokolu,“ priblížili organizátori.



Fiľakovský mužský spevácky zbor patrí k najdlhšie fungujúcim kolektívom v meste. Svoje založenie datuje do roku 1920, spevokol vo Fiľakove však vznikol už v roku 1883 v rámci Remeselníckeho združenia Fiľakovo. Vernisáž výstavy približujúcej históriu zboru sa uskutoční v stredu o 16.30 h.