Filharmónia Košice vstupuje do 56. sezóny s novou vizuálnou identitou

Košice 29. septembra (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠfK) vstupuje do 56. sezóny s novou vizuálnou identitou. Predstavila čerstvé dizajnérske prírastky vrátane loga inštitúcie. Verejnosť sa s nimi začala stretávať na plagátoch, citylightoch či sociálnych sieťach v rámci kampane Dotknite sa hudby v 56. koncertnej sezóne. TASR o tom zo ŠfK informovala Jana Tomalová.



K redizajnu vizuálnej identity pristúpili, aby podľa vlastných slov pretavili pokrok a ducha inštitúcie aj do vonkajšieho imidžu. Podpísali sa pod ňu dizajnérky Annamária Digoňová a Mária Bujňáková. "Radi by sme odkázali našim poslucháčom, priateľom a všetkým, ktorí nás možno zatiaľ nevnímajú, že naša filharmónia je pokroková a atraktívna a je tu pre všetkých," uviedla generálna riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová.



Podľa Šfk ide o nadčasové logo v elegantnom a funkčnom dizajne. "Snažili sme sa prepojiť viacero atribútov, ktoré odzrkadľujú pôsobenie filharmónie a spolu vytvárajú jeden obrazec. V logu môžeme vidieť pomyselné pódium s dirigentom a zároveň vibráciu, zvukovú vlnu. Tá vychádza z lineárneho zobrazenia vtáčika, ktorý je nositeľom melódie," opísala dva významy obrazca grafická dizajnérka ŠfK Annamária Digoňová.



Do loga bol zapracovaný aj celý názov inštitúcie vo fonte z dielne slovenského dizajnéra Petra Biľaka. Prezentujú ho tiež farby inštitúcie. Prvou inšpiráciou bola farebnosť budovy Domu umenia, kde filharmónia sídli. Dizajnérky sa tak priklonili k zemitej škále. Tehlovú - terakotovú farbu dopĺňa béžová a tmavomodrá.



Línia loga vytvorila zároveň základ pre logá festivalov, ktoré košická filharmónia zastrešuje.