Filharmónia prinesie Adventný koncert so sopranistkou S. Zámečníkovou

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva v nedeľu na Adventný koncert so sopranistkou Slávkou Zámečníkovou. "Na základe aktuálnych usmernení môžeme obsadiť 50 % kapacity Koncertnej siene. Koncert v priamom prenose odvysielame aj na stream.filharmonia.sk," informovala TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Tretí Adventný koncert SF zaznie v interpretácii Slovenského komorného orchestra pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela, Speváckeho zboru Lúčnica (zbormajsterka Elena Matúšová) a slovenskej sopranistky Slávky Zámečníkovej. Mladá umelkyňa zaznamenala raketový štart na svetové operné i koncertné pódiá a patrí medzi najväčšie slovenské operné nádeje. Od septembra 2020 je členkou stáleho ansámblu Viedenskej štátnej opery.



S adventom sú späté modlitby Ave Maria (Zdravas’ Mária) a Magnificat (Velebí moja duša Pána). Ave Maria zaznie v Koncertnej sieni SF v podobe skladieb od Johanna Sebastiana Bacha/Charlesa Gounoda, Franza Schuberta a Mikuláša Schneidera-Trnavského. "Ťažiskom koncertu je zhudobnenie Magnificatu od Johna Ruttera, súčasného anglického skladateľa a dirigenta. Inšpiráciou mu boli oslavy mariánskych sviatkov sprevádzaných veľkými 'fiestami' a procesiami v uliciach Španielska, Mexika či Portorika," dodala Tolstova k dielu, ktoré malo premiéru v newyorskej Carnegie Hall v roku 1990.



Koncert so začiatkom o 16.00 h sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni.