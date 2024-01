Filharmónia sa predstaví pod taktovkou Leginusa, sólistom bude Paľa

Bratislava 22. januára (TASR) - Ďalšia symfonická dvojica koncertov 75. sezóny Slovenskej filharmónie (SF) sa uskutoční vo štvrtok a piatok 25. a 26. januára pod taktovkou riaditeľa Opery Slovenského národného divadla (SND) Martina Leginusa. Sólistom večerov bude husľový virtuóz Milan Paľa. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



V interpretácii pôvodom slovenského huslistu Milana Paľu zaznie Husľový koncert č. 2 c mol, op. 43 prešporského rodáka Ernő von Dohnányiho. "Je to jedno z mnohých diel, ktoré práve Milan Paľa objavil a ako prvý slovenský huslista tento náročný opus naštudoval a uviedol," približuje filharmónia husľový koncert, ktorý skladateľ skomponoval v roku 1949, po emigrácii do USA. Premiéra skladby sa uskutočnila 26. apríla 1951 s Floridským štátnym symfonickým orchestrom.



Ernő von Dohnányi (1877 - 1960) bol vynikajúcim klaviristom, dirigentom, skladateľom a pedagógom. Svoje prvé systematické hudobné vzdelanie získal od organistu Dómu sv. Martina v Bratislave - Karla Forstnera. V Bratislave sa priatelil s Bélom Bartókom. Od roku 1895 žil v Budapešti a klavírnu kariéru odštartoval v Berlíne. "Jeho tvorba je bohatá, obsahuje cirkevné skladby, javiskové diela, dve symfónie a inštrumentálne koncerty. Vo svojej tvorbe nadviazal na Brahmsov skladateľský odkaz a tradíciu nemeckého romantizmu," poznamenáva Tolstova.



V druhej polovici symfonickej dvojice koncertov si SF pripomenie Rok českej hudby 2024 zaradením 7. symfónie Antonína Dvořáka. "Skladateľ ju dokončil v roku 1885 a v premiére ju uviedol počas svojej tretej návštevy Anglicka v St. James Hall," uzatvára SF.