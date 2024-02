Filharmónia sa s klaviristom Marušićom predstaví aj v Slovinsku

Bratislava 7. februára (TASR) - Februárová symfonická dvojica koncertov šéfdirigenta Slovenskej filharmónie (SF) zaznie v bratislavskej Redute v stredu a vo štvrtok (8. 2.). Sólistom večerov bude chorvátsky klavirista Lovre Marušić. V jeho interpretácii si návštevníci vypočujú Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur, op. 58 Ludwiga van Beethovena. Ako ďalej informuje filharmónia, s bratislavským programom koncertov sa umelci spoločne predstavia aj v Slovinsku a Chorvátsku. Na umelecký zájazd odcestujú v piatok (9. 2).



"Koncerty otvorí predohra Franza Schuberta Čarovná harfa k rovnomennej melodráme, ktorá sa stratila," približuje Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF. Beethovenov Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58, ktorý bude interpretovať 31-ročný klavírny virtuóz Marušić, označila za jedno z reformných diel skladateľa. "Bonnský rodák Beethoven ho skomponoval v roku 1806, v susedstve Husľového koncertu D dur a Symfónie č. 4 B dur op. 60. Po premiére v Theater an der Wien v roku 1808 dielo upadlo do zabudnutia a o jeho vzkriesenie sa zaslúžil Felix Mendelssohn Bartholdy, ktorý ho spolu so Škótskou symfóniou uviedol na svojej poslednej návšteve Londýna v roku 1847," vysvetľuje Tolstova. Dramaturgia dvoch večerov podľa nej prinesie vôbec prvé uvedenie Symfónie č. 3 A dur prešporského rodáka skladateľa, klaviristu, violončelistu a dirigenta Franza Schmidta na pódiu SF.