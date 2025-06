Filharmónia uzatvára 76. sezónu koncertmi aj umeleckými zájazdmi

Bratislava 24. júna (TASR) - Aktuálnu 76. sezónu uzatvára Slovenská filharmónia (SF) koncertmi a umeleckými zájazdmi svojich telies. Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Janom Rozehnalom vystúpi 26. júna v tureckom Atatürk Cultural Centre, Türk Telekom Opera Hall v rámci 53. Istanbul Music Festivalu. „Po boku Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra a sólistov Claudia Pavone soprán, Martina Belli alt, Juan Francisco Gatell tenor zaznie Petite messe solennelle Gioachina Rossiniho,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodáva, že Slovenský komorný orchester (SKO) sa predstaví so zoskupením Jiří Pavlica a Hradišťan v Nitre 5. júla a o deň neskôr v Terchovej. Slovenská filharmónia odcestuje s Danielom Raiskinom na umelecký zájazd do Českej republiky, kde spoločne odohrajú koncert 12. júla na 34. ročníku Festivalu Krumlov v Zámockej jazdiarni na zámku v Českom Krumlove s husľovým virtuózom Maximom Vengerovom.



Filharmónia dáva do pozornosti aj absolventský doktorandský koncert dirigenta Marca Vlasáka, ktorým umelec zavŕši štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Symfonický program v naštudovaní mladého slovenského dirigenta zaznie v stredu 25. júna v Koncertnej sieni SF.



Vlasák študoval orchestrálne dirigovanie v triede Mariána Lejavu, absolvoval bakalárske štúdium v odbore skladba v triede Vladimíra Godára. Dirigentské schopnosti ďalej rozvíjal na Royal Conservatoire v holandskom Haagu a na Universitat fur Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Laureát dirigentskej súťaže Nino Rota v talianskej Matere uvedie s orchestrom SF diela Clauda Debussyho, Arthura Honeggera a Arnolda Schönberga.



Bodkou za aktuálnou sezónou bude koncert SKO s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom vo štvrtok 26. júna. V bratislavskej Redute zaznejú diela Johanna Matthiasa Spergera, Antona Zimmermanna, Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna.