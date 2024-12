Film: Agent šťastia povzbudí k zamysleniu nad životnými hodnotami

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vianočné sviatky spestril v kinách aj dokumentárny film Agent šťastia. Divákov prenesie do malebného Bhutánu, kde vládna inštitúcia, Centrum hrubého národného šťastia, meria spokojnosť a šťastie svojich občanov. "Amber, oddaný pracovník centra, hľadá odpovede na otázky, čo znamená byť skutočne šťastný," približuje snímku bhutánskeho režiséra Aruna Bhattaraia a maďarskej režisérky Dorottye Zurbó Asociácia slovenských filmových klubov, ktorá ju prináša do kín od 26. decembra.



Film spájajúci budhistickú filozofiu s európskym nadhľadom mal svetovú premiéru na tohtoročnom festivale Sundance, kde súťažil o Veľkú cenu poroty v kategórii World Cinema Documentary. Divákov zavedie do malého kráľovstva ukrytého medzi himalájskymi vrcholmi, kde svet neovládajú ekonomické mechanizmy, ale šťastie jeho obyvateľov.



Dvaja čerstvo vyškolení "agenti šťastia" putujú po odľahlých kútoch Bhutánu a zbierajú údaje o miestnych obyvateľoch. Tí odpovedajú na otázky - Ako ste sa cítili včera? Máte chladničku? Koľko vlastníte kôz? Agenti tieto informácie starostlivo zapisujú do svojich dotazníkov. Vo voľných chvíľach po práci premýšľajú o vlastnej šťastnej budúcnosti a o nevestách, ktoré na nich možno niekde čakajú.



Režisérska dvojica Bhattarai a Zurbó spolupracuje 11 rokov. Stretli sa v Európe, kde spolu študovali. Nápad nakrútiť film Agent šťastia sa zrodil z náhodného stretnutia pri nakrúcaní spoločného filmu Ďalší strážca (2017) v malej dedinke vo východnom Bhutáne. Dvaja agenti šťastia vošli do domu rodiny, s ktorou režiséri práve nakrúcali, a jedným z nich bol Amber.



"Keď sme boli svedkami toho, ako robili národný prieskum šťastia, okamžite nás to zaujalo. Hlave rodiny veľmi dôkladne kládli množstvo otázok a potom odpovede prepočítavali na čísla. Všetko od pocitov, snov a subjektívneho stavu mysle až po veci v domácnosti," približujú režiséri. Zarazila ich pozornosť, s akou Amber počúval svojich respondentov. "Jeho vrúcna osobnosť rýchlo spôsobila, že ľudia zabudli na oficiálny charakter rozhovoru. A on situáciu premenil na rozhovor nad rámec prieskumu," dodávajú k filmu, ktorý divákov môže povzbudiť k zamysleniu nad životnými hodnotami a šťastím.



