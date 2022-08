Bratislava 19. augusta (TASR) - Film Ako som sa stala partizánkou režisérky Very Lackovej odvysiela RTVS pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Dokument prichádza na televízne obrazovky po uvedení v kinách a na festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Nemecku, Poľsku či Holandsku. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Mária Hejtmánková.



Film divákom pripomenie, že do SNP sa zapojili aj Rómovia. Roky bola akákoľvek téma o nacistických krivdách spôsobených rómskej menšine tabu. Koncentračné tábory, vypaľovanie domov, vraždenie rodín... Komunisti nechceli mať rómskych hrdinov či obete nacizmu. História na nich zabudla. "Akoby sa s nami Rómami nerátalo. Pritom rómska kultúra vplýva a obohacuje kultúry krajín, kde Rómovia žijú. Pekným príkladom je Španielsko a tanec flamenco. Sotvakto vie, že pochádza od Rómov," dodáva autorka filmu Vera Lacková.



Po osudoch rómskych partizánov pátrala vo viacerých slovenských a českých obciach. Pri svojom hľadaní narážala na predsudky, ľahostajnosť a nenávisť voči rómskej komunite. K bádaniu a natočeniu filmu ju inšpiroval osud jej pradeda. Bol partizánom, zapojil sa do SNP, vyvraždili mu rodinu a bol väznený v pracovnom tábore v Dubnici nad Váhom, ktorý sa neskôr stal koncentračným táborom. "Je to veľmi osobný až intímny film, vďaka ktorému som objavila príbehy ďalších rómskych partizánov," vysvetľuje Lacková. "Rómov, ktorí sa zapojili do odboja, bolo omnoho viac, než sa spomína v mojom filme. A nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku, Francúzsku, jednoducho všade, kde prebiehal protifašistický odboj," dodáva režisérka, ktorá považuje za dôležité, aby si ľudia uvedomili, že skutky Rómov sú nad rámec histórie menšinového etnika. "A zaslúžene sú súčasťou európskych dejín," podčiarkla.



Film Ako som sa stala partizánkou odvysiela RTVS 29. augusta o 20.10 h na Dvojke.