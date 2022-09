Film Amazing Planet bude mať premiéru na festivale Od Dubaja k Dunaju

Bratislava 5. septembra (TASR) - Festival inovácií ITAPA Expo Od Dubaja k Dunaju (9. - 10. 9.) prinesie aj slovenskú premiéru dokumentárneho filmu Amazing Planet, ktorého autorom je fotograf Filip Kulisev. Takmer polhodinová snímka mala premiéru vo februári v Monte Carle počas otvorenia outdoorovej výstavy Polar Planet za prítomnosti kniežaťa Alberta II., na Slovensku sa predstavuje po prvý raz.



"Podarilo sa mi dať dokopy exkluzívne zábery z toho, čo sa deje na Zemi v posledných mesiacoch a rokoch. Film má dve časti. V prvej dominujú zábery na krásy našej planéty z dronu. Pohľad z vtáčej perspektívy ukáže mnohé detaily, ktoré nám bežne unikajú," približuje snímku Kulisev. "Kamera preletí nad najstaršou púšťou na svete Namib Naukluft v Namíbii, ukáže ostrovné skvosty Tongi pred výbuchom ničivej sopky. Ďalej dokumentuje erupcie na ostrove La Palma, kde sopka chrlila do výšky 700 metrov. Atmosféru upokojuje farebná jeseň v Severnej Kórei alebo majestátne ľadovce na Špicbergoch a na Antarktíde," dodáva autor.



Druhá časť filmu prináša pohľad do zákulisia jeho práce. Pokojné scény, ako je jazda cez púšť, nehostinné pláne Islandu či let vrtuľníkom nad severným pólom, sa striedajú s dramatickými zábermi útoku stáda slonov alebo plavby v desaťmetrových vlnách v Drakovom prielive. Jednou z najkrajších častí videa je podľa Kuliseva šnorchlovanie so stovkami tisícok medúz na súostroví Palau.



Premiéru filmu Amazing Planet si môžu záujemcovia pozrieť v piatok 9. septembra o 20.00 h na námestí M. R. Štefánika pred obchodným centrom. Repríza sa uskutoční na rovnakom mieste o 24 hodín neskôr.



Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev patrí k svetovej špičke v oblasti fotografovania prírody a krajiny. Počas dvoch desaťročí tvorby absolvoval viac ako 200 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Za svoje práce získal viacero medzinárodných cien. Medzi ne patrí najvyššie európske ocenenie pre profesionálnych fotografov Master QEP (Qualified European Professional Photographer) ako aj najvyššie ocenenie, certifikát a titul Fellowship (FBIPP) od Britského inštitútu profesionálnych fotografov (BIPP). Za rok 2012 sa stal Európskym profesionálnym fotografom roka v kategórii príroda. V roku 2020 sa stal držiteľom zlatej kamery a Európskym profesionálnym fotografom roka v kategórii dron (FEP European Drone Golden Camera Award). Je autorom 12 monografií, ktoré približujú krásu a unikátnosť prírody na planéte Zem.