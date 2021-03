Herec Leonard Nimoy, známy ako Spock, sa narodil pred 90 rokmi

Boston/Bratislava 26. marca (TASR) - Amerického herca a režiséra Leonarda Nimoya preslávila na celom svete najmä postava stoického a inteligentného mimozemšťana Spocka z kultového televízneho sci-fi seriálu Star Trek. V piatok 26. marca uplynie od jeho narodenia 90 rokov.



Leonard Simon Nimoy sa narodil 26. marca 1931 v Bostone, v rodine židovských emigrantov zo Sovietskeho zväzu. Už ako osemročný začal vystupovať v divadle. Jeho rodičia však chceli, aby vyštudoval na univerzite alebo, aby sa naučil hrať na akordeóne, čo by mu podľa nich umožnilo mať stabilnú kariéru. Jeho ale viac priťahovalo herectvo.



Debutoval ako 20-ročný v malej role vo filme Queen for a Day (Kráľovnou na jeden deň, 1951). Vo filme Zombies of the Stratosphere (Zombíci zo stratosféry, 1952) hral marťana Naraba, čo predznamenalo jeho budúcu rolu mimozemšťana Spocka v Star Treku.



V roku 1953 nastúpil na vojenskú službu. Časom sa mu podarilo dosiahnuť, aby ho prevelili do Atlanty, kde písal a režíroval zábavné televízne a rozhlasové relácie pre vojakov. Po ukončení vojenskej služby v roku 1955 sa presťahoval do Kalifornie. Nasledovala dekáda, v ktorej účinkoval len v malých filmových a seriálových rolách. Aby uživil rodinu, často popri herectve pracoval ako taxikár, predavač či rozvážač novín.



V roku 1966 sa dostal k svojej životnej úlohe - v seriáli Star Trek hral Spocka, prvého dôstojníka vesmírnej lode Enterprise, napoly človeka a napoly mimozemšťana z planéty Vulkán. Hoci sa pôvodný seriál natáčal len do roku 1969, v 70. rokoch sa stal kultovým fenoménom na desiatky rokov s množstvom fanúšikov. Pod značkou Star Trek vznikli viaceré televízne a filmové pokračovania, ako aj počítačové hry, romány, hračky, figuríny, komiksy i svetové muzeálne výstavy.



Spock sa stal jednou z najobľúbenejších postáv seriálu a dodnes je považovaná za jednu z najpopulárnejších televíznych postáv zobrazujúcich mimozemšťanov vôbec. Za rolu Spocka bol Nimoy trikrát nominovaný na cenu Emmy za vedľajšiu úlohu. Doteraz je jediným hercom zo všetkých pokračovaní Star Treku, ktorý bol nominovaný na Emmy.



V rokoch 1969 až 1971 hral Nimoy tajného agenta a bývalého kúzelníka Parisa v dvoch sezónach seriálu Mission: Impossible a v roku 1978 stvárnil sanfranciského psychiatra v hororovom filme Invasion of the Body Snatchers (Invázia zlodejov tiel).



Star Trek si však naďalej udržiaval popularitu medzi ľuďmi, čo viedlo k nakrúteniu jeho viacerých filmových pokračovaní. Nimoy si zopakoval rolu Spocka v šiestich celovečerných filmoch: Star Trek: The Motion Picture (Star Trek: Film, 1979), Star Trek II: The Wrath of Khan (Star Trek II: Khanov hnev, 1982), Star Trek III: The Search for Spock (Star Trek III: Hľadanie Spocka, 1984), Star Trek IV: The Voyage Home (Star Trek IV: Cesta domov), Star Trek V: The Final Frontier (Star Trek V: Posledná hranica, 1989) a Star Trek VI: The Undiscovered Country (Star Trek VI: Neobjavená krajina, 1991). Tretí a štvrtý z týchto filmov Nimoy tiež režíroval.



Ako režisér sa podpísal aj pod viaceré ďalšie snímky, medzi nimi pod komédiu o medziľudských vzťahoch Three Men and a Baby (Traja muži a nemluvňa, 1987), ktorá sa stala najviac zarábajúcim filmom roka 1987.



V úlohe staršieho Spocka sa objavil ešte v roku 2009 vo filme Star Trek a v pokračovaní Star Trek Into Darkness (Star Trek Do temnoty, 2013).



Všestranne talentovaný umelec Leonard Nimoy, ktorý sa okrem filmu venoval aj písaniu básní, fotografovaniu a hudbe, zomrel v 27. februára 2015 v Los Angeles na komplikácie spojené s obštrukčnou chorobou pľúc.