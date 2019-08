Film Apollo 11 ponúka dosiaľ nezverejnené zábery z cesty na Mesiac

Astrofyzik Jakub Kapuš hodnotí film pozitívne a poukazuje na zábery, ktorými sú zachytené kroky od prípravy cez štart, samotnú cestu na Mesiac, pristátie a návrat späť na Zem.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Dokumentárny film Apollo 11 prináša doposiaľ nezverejnené zábery z pristátia na Mesiaci. Film je pre verejnosť zaujímavý práve autentickými zábermi a rozhovormi medzi pracovníkmi NASA a astronautmi, povedal tlačový atašé Veľvyslanectva Spojených štátov amerických Griffin Rozell po projekcii dokumentárneho filmu Apollo 11 v Kine Lumiére v Bratislave.



Astrofyzik Jakub Kapuš hodnotí film pozitívne a poukazuje na zábery, ktorými sú zachytené kroky od prípravy cez štart, samotnú cestu na Mesiac, pristátie a návrat späť na Zem. „Tých dramatických chvíľ pri pristávaní mohlo byť neskutočné množstvo. Nastali tam dve najkritickejšie. Prvá bola tá známa chyba 1202, keď pracoval systém, ktorý nemal, a zahltil tak operačnú pamäť. Našťastie sa s tým systém dokázal vyrovnať. Zároveň navigačný počítač navádzal loď do oblasti, kde bol kráter a obrovské balvany. Vtedy musel Neil Armstrong prebrať manuálne riadenie a pristáť s loďou sám,“ vysvetľuje Kapus.



To, že sa ľudstvu nepodarilo pristáť na Mesiaci znova, je skôr politická ako technologická prekážka, myslí si Kapus. Spochybňovanie pristátia na Mesiaci podľa neho pramení z nedostatočného poznania vedy a techniky. „Už len fakt, že Sovietsky zväz, ktorý bol v tej dobe najväčším konkurentom a rivalom USA, nikdy nespochybnil tento čin, je najväčší dôkaz. Sovietsky zväz mal v tej dobe technológie na to, aby si dokázal overiť, že Američania tam skutočne boli,“ uviedol Kapuš.



Rozell si myslí, že on ako hovorca americkej ambasády nemôže ľudí presvedčiť o tom, že Američania boli na Mesiaci. „Keď by si ľudia pozrú americké filmy zo 60. rokov, uvidia, že vtedy naše špeciálne efekty neboli také geniálne. Vtedy bolo naozaj lacnejšie ísť na Mesiac,“ zasmial sa.



Dokument Apollo 11 je venovaný všetkým ľuďom, ktorí spolupracovali na tejto misii, uzavrel Rozell. V slovenských kinách sa film premieta do 24. augusta.