Film Utama: Snímka rozpráva aj príbeh lásky

Bratislava 17. februára (TASR) – Víťazný film festivalu Sundance prináša hlboký príbeh o miznúcej kultúre bolívijských indiánov. Film Utama o vytrvalom suchu, ktorému čelia bolívijské pláne a staršom páre kečuánskych indiánov, čeliacemu dileme - zostať v nehostinnej krajine, alebo odísť do mesta, nakrútil debutujúci režisér Alejandro Loayza Grisi. "Do úspornej drámy zo zabudnutého kúta sveta vštepil pôsobivú dávku ľudskosti a podáva správu o postupných dopadoch klimatických zmien. Napriek tragickým situáciám filmárovi záležalo, aby snímka priniesla aj nádej," približuje novinku distribučná spoločnosť Filmtopia.



"Utama je príbehom jedného z najzabudnutejších miest na Zemi, ale je to tiež univerzálny príbeh, ktorý sa dá ľahko zasadiť do akejkoľvek komunity čeliacej obdobným sociálnym a environmentálnym problémom. Je to príbeh rozprávaný očami skromného páru, ktorý stojí tvárou tvár smrti a strate svojich hodnôt a zvykov. Je tu však stále možnosť vytrvať a prežiť," hovorí o svojom debute režisér.



Grisi dobre pozná prostredie, ktoré sfilmoval. Komunity žijúce v horských oblastiach Bolívie, viac než 3500 metrov nad morom, sú pre meniacu sa klímu nútené meniť svoj spôsob života. Obdobia dažďov sa skracujú, suchá trvajú dlhšie. Ide o jedno z najviac exponovaných a klimatickou zmenou ohrozených obývaných území na Zemi. "Utama je varovný príbeh. Starí ľudia stelesňujú stratené vedomosti a múdrosť, ktoré sa dnes len zriedka dostávajú k slovu. Ich osudy predstavujú varovné signály, ktoré ignorujeme," dodal. Podľa bolívijského filmára je Utama zároveň príbehom lásky. "Intimita Virginia a Sisy sa dá vycítiť z drobných gest a to aj vo chvíľach spoločného mlčania, ktoré ich vzťahu dominuje. Ich ticho predstavuje súznenie, ktoré sa môže vyvinúť len v dlhodobom vzťahu," poznamenal Grisi.



Pod film Utama sa podpísali Bolívia, Uruguaj a Francúzsko. Snímka získala Veľkú cenu poroty na festivale Sundance 2022. V slovenských kinách je od 16. februára.