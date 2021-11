Z filmového festivalu si dráma P. Kerekesa odniesla hlavnú cenu

Cottbus 7. novembra (TASR) – Dráma Cenzorka slovenského režiséra Petra Kerekesa získala hlavnú cenu pre najlepší film na tohtoročnom filmovom festivale v nemeckom Cottbuse. Táto silne emotívna snímka čerpá z bohatstva skutočných udalostí v ženskej väznici a zručne ich transformuje do fiktívneho príbehu, uviedli organizátori festivalu.



"Cenzorka... nás zavedie do jedinečného sveta, ktorý zostáva väčšine ľudí skrytý. Medzinárodnú festivalovú porotu presvedčila práca Petra Kerekesa," píše sa v sobotňajšej správe o oceneniach 31. ročníka Filmového festivalu Cottbus, ktorý sa každoročne v novembri zameriava na produkciu zo strednej a východnej Európy.



Osobitnú cenu za najlepšiu réžiu udelili Janovi P. Matuszynskému z Poľska za film Žeby nie bylo šladów (Aby nezostali stopy). Cenu za vynikajúci individuálny herecký výkon v snímke Brighton 4th gruzínskeho režiséra Levana Koguašviliho dostal Levan Tediašvili, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Celkovo na tohtoročnom festivale v Cottbuse predstavili 170 filmov zo 40 krajín. Slovenskú kinematografiu prezentovala rozsiahlejšia retrospektíva Spotlight: Slovensko.



Podľa usporiadateľov prišlo napriek pandémii počas prvého novembrového týždňa do festivalových kín viac ako 10.000 návštevníkov. V minulom roku mal tento festival výlučne digitálnu podobu. Tento rok je možné vybrané snímky sledovať online, a to až do 16. novembra.



Film Cenzorka vznikol v slovensko-česko-ukrajinskej koprodukcii a rozpráva príbeh jednej zo ženských väzníc v ukrajinskom meste Odesa, v ktorej Peter Kerekes a scenárista Ivan Ostrochovský strávili návštevami a nakrúcaním celkovo šesť rokov. Väčšina protagonistiek vo filme odohráva svoj skutočný príbeh.



Cenzorka mala svetovú premiéru v septembri na Benátskom filmovom festivale, odkiaľ si Kerekes a Ostrochovský odniesli cenu za najlepší scenár. V októbri film získal ocenenie Silver Hugo v kategórii najlepšia réžia na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu.



Snímka je aj slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscara) v kategórii najlepší zahraničný celovečerný film.