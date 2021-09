Film Cenzorka získal ocenenie na festivale v Benátkach

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská snímka Cenzorka získala Cenu za najlepší scenár na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Tvorcovia filmu Peter Kerekes a Ivan Ostrochovský si cenu prevzali v sobotu (11. 9.) večer počas záverečného ceremoniálu. Ocenenie z Benátok získal slovenský film po prvý raz v histórii modernej slovenskej kinematografie. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.



„Náš film je o matkách a o ich komplikovaných životoch a situáciách. Radi by sme preto venovali toto ocenenie matkám. Mojej mame, mojej žene, ktorá je tiež matkou, a všetkým matkám vo väznici 74 v Odese,“ povedal počas príhovoru Kerekes.



Cenzorka je prvým slovenským dlhometrážnym filmom, ktorý bol oficiálne vybraný do súťažnej sekcie Orizzonti. O ceny sa uchádzal na 78. ročníku najstaršieho filmového festivalu sveta v konkurencii 18 filmov.



Kerekes strávil šesť rokov návštevami a nakrúcaním v ukrajinskej ženskej väznici. Väčšina protagonistiek vo filme odohráva svoj skutočný príbeh, no jeho snímka tentoraz nie je dokumentárna. „Z mnohých príbehov žien v Kolónii 74 ma inšpiroval najväčšmi príbeh Lesji, ktorá zabila svojho muža zo žiarlivosti a do väzenia prišla už tehotná. Jej pôrodom sa začína film,“ načrtol režisér.



Slovenské publikum bude môcť Cenzorku prvýkrát vidieť počas slávnostného otvorenia festivalu Cinematik v Piešťanoch 14. septembra. Presne o mesiac neskôr zamieri snímka do slovenských kín.