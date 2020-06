Film Christo: Chôdza po vode, je poklona legende konceptuálneho umenia

Bratislava 17. júna (TASR) - Legenda konceptuálneho umenia Christo, ktorý sa preslávil balením monumentov, prírodných objektov a budov do látok a plastov, zomrel 31. mája. Ani nie mesiac po tom smeruje k divákom dokument Christo: Chôdza po vode (r. Andrej Paounov). Slovenská premiéra filmu, pohľadu do tvorivej dielne muža, ktorého konceptuálne inštalácie menili tvár ikonických miest po celom svete, sa uskutoční 25. júna. Uvedú ho vo vybraných kinách, dostupný bude aj online na stránke distribučnej spoločnosti Filmtopia. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Christo žil svoj život naplno, nielenže si vysníval to, čo sa zdalo nemožné, ale to aj realizoval," tak znelo vyhlásenie na jeho oficiálnom profile na Facebooku v posledný májový deň.



Všetky svoje inštalácie realizoval so Jeanne-Claude, svojou umeleckou partnerkou a manželkou. Jej smrť v roku 2009 bola pre Christa taká bolestivá, že sa rozhodol prerušiť svoju umeleckú činnosť. Nákladný projekt Plávajúce móla bol v roku 2016 jeho neľahkým návratom späť.



"Dokument Andreja Paounova je pohľadom za kulisy tejto legendy, biografickým portrétom i zábavnou poklonou mužovi, ktorého tvrdohlavosť nerešpektuje žiadne hranice," avizuje filmovú novinku distribučná spoločnosť.



Christo sa narodil 13. júna 1935 v Bulharsku ako Christo Vladimirov Javacheff. Žil v Rakúsku, Švajčiarsku a neskôr sa presťahoval do Francúzska. Navštívil aj Prahu, na konci roku 1956 mal možnosť vidieť v tamojšej národnej galérii po prvý raz obrazy moderných európskych maliarov. Pracoval so svojou manželkou Jeanne-Claude Denat de Guillebon, ktorú stretol v roku 1958 v Paríži.