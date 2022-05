Film: Cyklus Cannes v Lumiéri otvára francúzska dráma Paríž, 13. obvod

Bratislava 17. mája (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére pozýva divákov na červený koberec. Pri príležitosti festivalu, ktorý sa v máji koná na francúzskej Riviére, uvádza cyklus Cannes v Lumiéri. V utorok ho otvára v slovenskej predpremiére francúzska dráma Paríž, 13. obvod, film Jacquesa Audiarda, vlani nominovaný na Zlatú palmu, ktorý si napokon z prestížneho festivalu odniesol Soundtrack Award.



Cyklus premietne do 28. mája to najlepšie, čo za posledných päť rokov zaujalo v programe festivalu na Azúrovom pobreží. "Diváci môžu vidieť všetkých päť filmov ocenených Zlatou palmou na MFF Cannes v rokoch 2016 až 2021 s výnimkou roka 2020, keď sa festival pre pandémiu nekonal," hovorí manažérka kina Zita Hosszúová s tým, že cyklus doplní päť titulov, ktoré za posledné roky na festivale zarezonovali a odniesli si tiež niektoré z ocenení. "Každý deň sa odpremietajú dva filmy. Jeden držiteľ Zlatej palmy a druhý film s iným ocenením," spresnila Hosszúová.



Päticu filmov ocenených Zlatou palmou tvoria v cykle francúzsky Titán (2021) Julie Ducournau, ktorý kontroverznou témou i zobrazením vyvolal vlani po udelení ceny veľkú diskusiu. Premietnu aj kórejský film Parazit (2019), ktorý nakrútil Joon Ho Bong. Snímka sa po získaní Zlatej palmy stala aj vôbec prvým ázijským filmom oceneným Oscarom v hlavnej kategórii Najlepší film. Päticu titulov uzatvárajú japonská dráma Zlodeji (2018) Hirokazua Koreedu a koprodukčné európske filmy Štvorec (2017) Rubena Östlunda a Ja, Daniel Blake (2016) Kena Loacha.



Priaznivci canneského festivalu budú aj tento rok so zvedavosťou očakávať nových držiteľov cien. Na jednej z neoficiálnych cien canneského festivalu sa bude podieľať aj Kino Lumiére ako člen organizácie Europa Cinemas. V štvorčlennej porote v zložení krajín Francúzsko, Nórsko, Srbsko a Slovensko, ktorá udelí cenu Europa Cinemas Label jednému spomedzi 12 európskych filmov vo výbere Directors' Fortnight (Quinzaine des Réalisateurs), bude kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) zastupovať Anita Pócsová. "Porota vyhlási cenu vo štvrtok 26. mája na Director's Fortnight Beach," avizuje SFÚ.