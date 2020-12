Do kín mieri česká fantasy rozprávka Princezná zakliata v čase

Bratislava 2. decembra (TASR) - Princezná zakliata v čase je názov novej českej fantasy rozprávky, v ktorej sa v hlavnej úlohe predstaví aj slovenská herečka Natália Germáni. Príbeh o láske a prekliatí je najnovším počinom režiséra Petra Kubíka a producenta Viktora Krištofa, podpísaného napríklad i pod veľkofilmom Jan Žižka. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Princezná Ellena sa prebúdza stále do toho istého rána, aby našla odvahu postaviť sa dávnej kliatbe, našla cestu k láske a spravodlivosti a zachránila tak kráľovstvo pred Čiernou búrkou. "Ide o snímku, ktorá sa do českej kinematografie zapíše ako prelomový filmový projekt. Jej tvorcovia sa totiž podujali odvážne prekročiť hranice výpravného a dobrodružného fantasy. Pri tvorbe filmovej novinky sa inšpirovali klasickými českými rozprávkami, rozhodli sa však oslobodiť od groteskných postáv súčasných rozprávok," priblížila Čahojová film, ktorý má osloviť divákov z každej generácie.



V kinematografii v našich zemepisných šírkach fantasy naďalej ostáva žánrom, na ktorý si filmári prakticky netrúfajú. Diváci preto v našich kinách pravidelne vidia fantasy iba zo svetovej produkcie. Výnimkou má byť práve Princezná zakliata v čase, ktorá implementuje fantasy prvky do českej rozprávky: "Prináša viac akcie a dobrodružných scén, než býva v klasických českých rozprávkach zvykom."



Do hlavnej úlohy tvorcovia obsadili slovenskú herečku Natáliu Germáni (princezná Ellena). V ďalších hlavných úlohách sa predstavia držiteľka ocenenia Český lev Eliška Křenková (mladá alchymistka a Ellenina najlepšia priateľka) a Marek Lambora (princ Jan).



"Princezná zakliata v čase je fantasy príbeh, aký v českej kinematografii chýbal. Je to odvážny projekt mladých tvorcov na čele s režisérom a scenáristom Petrom Kubíkom a hudobným skladateľom Lukášom Paříkom. Od začiatku som veril, že prinesú nový vietor do plachiet českej filmovej produkcie," uviedol k rozprávke producent Viktor Krištof.



Titulná pieseň snímky dostala názov Tam za řekou a jej verziu pre rádiá naspievala Tereza Mašková v sprievode hercov z rozprávky. Pred distribúciou do kín fantasy rozprávku postihol rovnaký osud ako mnohé ďalšie filmy v tomto roku – kvôli protipandemickým opatreniam bola jej kinopremiéra odložená. Na plátna slovenských kín ju napokon prinesie 10. decembra distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.