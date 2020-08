Do kín vstupuje nový film P. Barabáša Salto je kráľ

Bratislava 13. augusta (TASR) - Na výpravy k najvyšším vodopádom sveta zoberie divákov oceňovaný slovenský režisér Pavol Barabáš v novom filme s názvom Salto je kráľ. Dokument "o partii priateľov, ktorí sa rozhodli zlaniť najvyššie vodopády sveta, o výpravách do neznáma a sile priateľstva" vstupuje vo štvrtok do kinodistribúcie.



Príbeh dokumentárnej snímky venovanej nespútaným vertikálnym živlom sa odohráva na ostrove Réunion v Indickom oceáne, v Dračích horách Juhoafrickej republiky a na stolovej hore Ayuan Tepuy v Amazónii, kde sa nachádza vodopád Salto Angel. "Nech polemiky o tom, ktorý vodopád je najvyšší na svete, dopadnú akokoľvek, pre mňa je najdôležitejšie, čo som tam zažil s mojimi priateľmi. A keď sa ma niekto spýta, ktorý vodopád je pre mňa kráľom, tak potichu poviem Salto je kráľ," hovorí o svojich pocitoch režisér Barabáš, ktorý má za sebou niekoľko objavných expedícií - od nájdenia civilizáciou nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch Novej Guiney, cez absolvovanie prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde a ž po objavenie megajaskýň v stolových horách Venezuely. Pešo dosiahol Severný i Južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu, s kmeňom Suri v Etiópii aj Indiánmi hlboko v amazonskom pralese.



V prípade filmovej novinky Salto je kráľ nakrúcal vo vysokých vodopádoch a kaňonoch na rôznych ťažko dostupných miestach sveta. Pohyb v neznámom a neprebádanom teréne, v kolmých pralesoch a padajúcej vode s nákladom aj 30 kilogramov je len pre fyzicky a hlavne mentálne silné povahy. Aj logistické zabezpečenie zlaňovania kilometrových vodopádov je komplikované, technicky veľmi náročné a má vysoké nároky na špeciálne schopnosti ľudí. "Nevyhli sa nám problémy. Napríklad vo vodopáde Bras Magasin na ostrove Réunion sa mi pri jednom zoskoku utopila celá filmovacia technika. Keď sme vyliezli prvýkrát na horný okraj Tugely, zistili sme, že vodopád je zamrznutý a netečie v ňom voda. Čakali sme dva týždne na počasie. Počas tvorby novej cesty skoro kilometrovým vodopádom sme boli tak preťažení, že jednému z nás sa vyšmyklo lano a pri páde si zlomil chrbticu. Nasledoval zložitý transport a operácia v JAR," spomína režisér a ďalej dodáva, že ani vo Venezuele nebola vďaka politickým pomerom situácia jednoduchá: "Nefunguje tam nič ani internet. Komplikované bolo zohnať potraviny či benzín do lietadla."



Salto je kráľ je šiesty Barabášov film, ktorý do kín prináša Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). K snímke naplánovali aj turné s režisérom a špeciálne premietania v letných amfiteátroch. "Veríme, že tento film plný divokej vody prinesie divákom jedinečný zážitok a prenesie ich obrazne k najvyšším vodopádom sveta," dodala PR manažérka ASFK Lucia Mandincová.