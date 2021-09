Dokument Mokraď z východu Slovenska získal 19 medzinárodných ocenení

Košice 2. septembra (TASR) – Spolu 19 medzinárodných ocenení získal za jeden rok od svojho vzniku dokumentárny film Mokraď, ktorého autorom je Košičan Dušan Davidov. Ako pre TASR povedal, nejde o typický festivalový film, tvoril ho najmä pre bežného diváka. Natáčali ho štyri roky.



Hlavný motív sú príbehy dobrovoľníkov, ktorí sa každý rok stretávajú na Mokradi pod Zádielskou planinou, aby sledovali migrovanie spevavcov. Vtákov chodia krúžkovať na vlastné náklady. „Sú tam postupy, ktoré sa nevyužívajú. Ja som ich použil, nie preto, aby som bol zaujímavý, ale mal som na pamäti, že je to film o skvelých ľuďoch a nesmiem ho pokaziť. Obetujú svoj čas a peniaze v sparťanských podmienkach, pomáhajú vtáčikom a snažia sa zistiť ich migrujúce trasy,“ povedal s tým, že chcel, aby išlo o rodinný film s naratívnou hodnotou, ktorý by mal v sebe zahrnuté aj poznatky a v konečnom dôsledku i environmentálnu tému.



Tvorcovia chceli týmto dokumentárnym filmom ukázať divákom aj krásu a pestrosť vtáčej ríše. „Chceme ukázať tie najbežnejšie druhy vtákov, ktoré žijú vedľa nás. O mnohých z nich by sme nikdy nepovedali, že sa u nás vyskytujú. Ukážeme krutihlava, mlynárku dlhochvostú, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, hýľa, glezga, drozda veľkého, stredného aj malého, sýkorku hôrnu a chocholatú, či ďatľa,“ dodal Davidov, podľa ktorého sa podarilo zachytiť aj zriedkavé druhy vtákov.



Dokumentárny film Mokraď bol ocenený na rôznych medzinárodných filmových festivaloch a súťažiach. Získal ceny z benátskeho aj florentského filmového festivalu v Taliansku, USA, ale aj z krajín ako Čile, Japonsko či India, kde napríklad na medzinárodnom filmovom festivale v Kalkate dostal ocenenie Golden Fox Award.