Dokument Roky žraloka predstaví Piazzollu, génia argentínskeho tanga

Bratislava 13. apríla (TASR) - V roku 2021 si hudobný svet pripomína 100 rokov od narodenia génia argentínskeho tanga, hráča na bandoneóne a skladateľa Astora Piazzollu (1921 – 1992). "Vo svojom 'novom tangu' (Tango Nuevo) dokázal spojiť temperament juhoamerickej hudby, sofistikovanosť európskych klasických kompozícií a spontánnosť jazzu," hodnotí umelca tím Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Spolu s Kinom Lumiére pozýva na online uvedenie filmu argentínskeho režiséra Daniela Rosenfelda Roky žraloka v nedeľu 18. apríla o 20.20 h.



Festival Konvergencie sa po Šostakovičovi, Bartókovi, Beethovenovi, Stravinskom a Bachovi rozhodol venovať viacero podujatí práve Piazzollovi. "Jeho tvorba je postavená na zbližovaní rôznych hudobných tradícií a hľadaní nových ciest v umení, jeho hudbu rovnako obdivovali klasickí (Yo-Yo Ma, Gidon Kremer, Kronos Quartet), jazzoví (Gerry Mulligan, Gary Burton, Al Di Meola) i rockoví (Sting) hudobníci a inšpirovala aj scénu elektronickej tanečnej tvorby (Gotan Project)," približuje festivalový tím génia argentínskeho tanca. Piazzollova hudba fascinuje aj umeleckého riaditeľa Konvergencií Jozefa Luptáka: "Spojením tradičného a nového, ktoré pôsobí úplne prirodzene. Dokáže byť bezprostredná i rafinovaná, je to hudba, ktorá je klasická i avantgardná, nestratila temperament tanga, z ktorého vychádza, no súčasne núti k sústredenému počúvaniu. Aj po sto rokoch, ktoré uplynuli od skladateľovho narodenia, stále oslovuje nové generácie umelcov i publika."



Na úvodnom podujatí, ktoré festival venoval Piazzollovi, si diváci môžu pozrieť v slovenskej online premiére oceňovaný dokument The Years of the Shark (Roky žraloka) režiséra Daniela Rosenfelda. Vo svojom filme použil archívne záznamy, snímky zo súkromného rodinného archívu i rozhovory s Piazzollovými deťmi, aby vykreslil živý portrét vášnivého a originálneho umelca, ktorý sa vzoprel tradíciám.



Online premietanie filmu so slovenskými titulkami sa uskutoční v rámci cyklu Príbehy umenia na portáli kino-doma.sk. Organizátori avizujú, že oceňovaný dokument je možné sledovať len na území Slovenskej republiky.