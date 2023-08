Do kín prichádza film Dve slová ako kľúč, točili ho po celom svete

Bratislava 31. augusta (TASR) - Film Dve slová ako kľúč sa natáčal po celom svete. Sleduje osudy rôznych ľudí, ktoré sa postupne prelínajú a nakoniec sa spoja do jedného príbehu. Ide o voľné pokračovanie filmu Úsmevy smutných mužov. Réžie snímky, ktorá vo štvrtok vstupuje do kín, sa aj v tomto prípade zhostil Dan Svátek. Predlohou mu bola kniha Josefa Formánka. Vo filme sa predstavia David Švehlík, Ivan Franěk, Jana Nagyová, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, ako aj zahraničné hviezdy Daniel Olbrychski a Pierre Richard.



"Josef nás zobral priamo na miesto, kde vznikali jeho dychberúce knihy, ku kmeňom v džungli, u ktorých žil. Stal sa prostredníkom medzi dvoma svetmi a jeho knihy nám zrazu ožili pred očami," načrtol režisér. Okrem Českej republiky sa natáčalo aj vo Francúzsku, v Dánsku, Indii, Himalájach, New Yorku, Japonsku či na indonézskom ostrove Siberut.



Film rozpráva príbehy o vzťahu medzi rodičmi a deťmi, o osude a neznámych silách, ktoré riadia naše kroky. Každá z postáv stojí pred veľkou zmenou v živote a jej činy môžu ovplyvniť osud ostatných postáv. Ich životy sa začnú prelínať a nakoniec sa spoja do jedného veľkého príbehu.



Japonský ´biznismen´ sa chce zmieriť s dcérou, ktorú v detstve opustil, a vydáva sa s ňou na cestu do Himalájí. Slobodná matka v Českej republike dostane záhadný list s dôležitým odkazom. Maliar a vyliečený alkoholik stretáva krásnu ženu a získava nečakanú možnosť rodinného života. Spisovateľ vezme svojho priateľa s jeho vnútornými démonmi na cestu do indonézskej džungle. Kňaz v New Yorku sa musí vyrovnať so zvláštnymi snami a starý muž čaká na odľahlom mieste kdesi na brehu Baltského mora na návštevu svojho syna.



"Je to niečo, čo v českej kinematografii už dlho nevzniklo, a bohvie, či vôbec niekedy. Zlé je, že si pri tom dosť poplačete. Ale nie preto, že by to bolo smutné, ale preto, lebo je to také silné," povedal o snímke herec Jaroslav Dušek.



Producentom filmu je spoločnosť Holiday Films, koproducentmi sú FilmWorx, IS Produkce, Filmový uzel, Czech Press Group, mesto Zlín, SPŠK, Galen Clinic a Česká televízia. Snímku Dve slová ako kľúč uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Bontonfilm.