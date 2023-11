Film E. Prausa Neznámy strach vypovedá o stave spoločnosti po pandémii

Bratislava 17. novembra (TASR) - Neznámy strach je názov nového dokumentárneho filmu, ktorý vypovedá o stave spoločnosti po pandémii. Autorom námetu, scenára a režisérom sociálno-kritického dokumentu o pandémiách súčasných aj minulých je Erik Praus. "Chce poukázať na to, že v spoločnosti panuje nízka dôvera, nedôverujeme si a nedôverujeme elitám, myslíme si, že nám chcú všetci zle," uviedol pre TASR Praus k televíznemu filmu, v ktorom necháva vypovedať odborníkov i vedcov z rôznych oblastí.



Dokumentarista vysvetľuje, že jeho pôvodným zámerom bolo nakrúcať populárno-náučný film o historických epidémiách na Slovensku. Mor, cholera či španielska chrípka sa napokon v historickom kontexte stali súčasťou filmu o našej súčasnej spoločnosti a tom, či jej dôvera k odborníkom pomôže prekonať strach z neznámeho. "História sa nám stále opakuje, v čase prepuknutia covidu vláda nemala liek ani účinnú vakcínu, zareagovala opatreniami, aké boli použité napríklad počas španielskej chrípky - rúška, karanténa, obmedzenie pohybu občanov, to neboli vymyslené veci, dialo sa to aj v minulosti," pripomína autor filmu, ktorý mapuje všetky tri koronavírusové vlny, aj to, ako na ne reagovala spoločnosť na Slovensku.



"Prvá vlna sa niesla v duchu vysokej miery empatie, pomáhali sme si a verili odborníkom, preto sme mali nízke úmrtia. Prítomný bol aj strach, ktorý vyvolali zábery z Talianska. Keď sme videli, ako kosil covid v Európe, ľudia boli disciplinovaní, ale prvá vlna odznela a konšpiračná scéna sa prebudila, covid sa začal spochybňovať," poznamenáva Praus k filmu, v ktorom vypovedajú molekulárny biológ Peter Celec, epidemiológ Vladimír Krčméry, sociológ Michal Vašečka či etnologička Zuzana Panczová alebo odborník na dejiny lekárstva Matej Gogola.



Tvorcovia použili aj fotografie a videozáznamy z archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, vo filme tak nechýbajú zábery protestu pred úradom vlády a iných udalostí spojených s pandemickou témou. Súčasťou snímky sú tiež Kresby z karantény (2020) výtvarníka Mareka Ormandíka a ďalšie výtvarné diela.



Koproducentom televízneho dokumentu je RTVS, v premiére ho odvysiela 30. novembra na Dvojke.





Trailer: www.youtube.com/watch?v=iaBBmCNOzxI