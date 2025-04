Film Ema a smrtihlav bude mať televíznu premiéru 8. mája

Bratislava 14. apríla (TASR) - Dráma režisérky Ivety Grófovej Ema a smrtihlav bude mať televíznu premiéru 8. mája pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Špeciálna projekcia snímky za účasti jej tvorivého a hereckého tímu sa uskutočnila v pondelok v bratislavskom kine Lumiére.



Filmový príbeh „o osude ženy, ktorá sa rozhodne zachrániť židovského chlapca, o jej dileme, ktorú prežíva, a tiež odvahe“, nakrútila Grófová podľa novely Petra Krištúfka, inšpirovaný je viacerými skutočnými príbehmi. „Film sa odohráva počas vojnového slovenského štátu, je založený na rozmanitosti, ktorá vtedy bola, národy žili vedľa seba - Maďari, Slováci, Česi, Židia, ale identita Slovákov v tomto čase sa zakladala na nenávisti voči menšinám a inakosti, a o tom je tiež tento film,“ povedala pre TASR Grófová, ktorá snímku pripravovala šesť rokov.



Milan Ondrík na diskusii po projekcii filmu priznal, že ho na scenári zaujala postava Dušana, gardistu z Oravy. Rozhodnutie chopiť sa tejto úlohy padlo ešte predtým, ako dočítal scenár. „Našiel som si v ňom veľmi veľa spojítok. Najviac ma zaujal osobný príbeh toho človeka, že sa môže zamilovať aj do ženy inej národnosti, vlastne by ju mohol teoreticky aj zabiť, ale osobný príbeh týchto ľudí je najdôležitejší, a je jedno, aké sú okolnosti,“ povedal herec. Film Ema a smrtihlav je podľa jeho slov v prvom rade o našej histórii, láske, o rôznorodosti vierovyznaní, národov, farby. „A o tom, ako by sme nemali žiť v našom slovenskom štáte,“ hovorí filmový Dušan, kapitán Hlinkovej gardy.



„Bratislava a to, čo sa tu dialo v období vojnového slovenského štátu, je uzavretou ukážkovou situáciou toho, aké následky prináša vzbudzovanie nenávisti v ľuďoch,“ povedala na diskusii s divákmi Zuzana Mistríková, producentka filmu, ktorý sa režisérka snažila nakrútiť moderným filmovým jazykom a zároveň ukázať čo najviac dobových vecí. "Snažili sme sa, aby to bol aj vizuálny zážitok a v tom mi veľmi pomáhal kameraman Martin Štrba, ktorý tomu dodal osobitý kameramanský štýl," uzavrela Grófová.



Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži festivalu v Karlových Varoch, slovenskú premiéru na filmovou festivale Cinematik v Piešťanoch. Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) ho nominovala ako slovenského kandidáta na cenu Americkej filmovej akadémie v kategórii najlepší zahraničný film. Aktuálne má Ema a smrtihlav 12 nominácií na národné filmové ceny Slnko v sieti.