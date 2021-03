Festival animácie avizuje novú sekciu Anča v rúšku

Bratislava 12. marca (TASR) - Na 14. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa tento rok prihlásilo 1244 filmov zo 67 krajín. Festival chce aj v zložitom pandemickom období ponúknuť rôznorodé filmy animátorov, známejších aj začínajúcich tvorcov z celého sveta. "V oficiálnom výbere sú opäť špeciálne tematické sekcie. Jedna z nich je dokonca na mieru šitá špeciálne pre tento ročník," TASR za organizátorov informovala Katarína Svobodová. Festival sa uskutoční 1. až 4. júla v Žiline.



Hlavná súťažná sekcia má ponúknuť aj filmy renomovaných tvorcov a držiteľov viacerých významných ocenení. Jedným z nich je nedávno ocenená snímka na Clermont Ferrand Short Film Festivale Affairs of the Art od režisérky Joany Quinnovej. Ďalším je minuloročný film Andreasa Hykadeho Altötting, ktorý stihol získať ocenenie v Ottawe a nomináciu v Annecy. "V hlavnej súťaži máme aj tento rok naozaj kvalitné a rôznorodé filmy. Veríme, že diváci budú tento názor s nami zdieľať," hovorí riaditeľka festivalu a členka predvýberovej komisie Ivana Sujová. Dodáva, že veľa z prihlásených filmov prišlo práve zo škôl, aj napriek tomu, že tie boli veľkú časť školského roka zatvorené. "Až tretinu filmov v hlavnej súťaži tvoria študentské filmy a teší nás, že jedným z nich je aj film slovenskej animátorky Andrey Gabajovej Priestory," uviedla Sujová.



Na festival prihlásilo svoje filmy i veľa žiakov zo základných umeleckých škôl. Rovno do súťažnej sekcie slovenských filmov postúpila snímka Jakuba Mereša s názvom Nepozvaní hostia o stretnutí dvoch svetov, ktoré sa nedokázali tolerovať. Do nesúťažnej sekcie slovenských počinov sa podľa dramaturga a člena predvýberovej komisie Jakuba Speváka prebojovalo viacero zaujímavých titulov zo ZUČ: "Rozhodne je to znak, že počet mladých animátorov na Slovensku rastie."



Festival prinesie aj novú, špeciálne pre tento ročník vytvorenú sekciu Anča v rúšku, reflektujúcu pandémiu ochorenia COVID-19 očami animátorov. "Sú v nej nielen filmy, ktoré zachytili prežívanie pandémie a akúsi novú realitu, v ktorej sa nachádzame, ale aj filmy osobné, vyrovnávajúce sa s témou izolácie," avizujú organizátori sekciu tematicky nadväzujúcu na výstavu ilustrácii projektu Domased, ktorá bola súčasťou Fest Anče 2020 a ktorá tiež reflektovala prežívanie umelcov v čase pandémie.