Film Franz od režisérky A. Hollandovej predstavuje trailer
Bratislava 2. septembra (TASR) - Česko-nemecko-poľský koprodukčný film Franz venovaný jednému z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia predstavuje prvý trailer. Snímka režisérky Agnieszky Hollandovej príde do slovenských kín od 2. októbra. Informuje o tom distribučná spoločnosť Continental film.
V hlavnej úlohe Franza Kafku účinkuje talentovaný nemecký herec Idan Weiss. Po jeho boku sa predstaví medzinárodné aj české herecké obsadenie. Tvoria ho napríklad Jenovéfa Boková, Peter Kurth, Katharina Stark, Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Sandra Korzeniak, Carol Schuler, Jan Budař, Emma Smetana, Sebastian Schwarz, Aaron Friesz a mnohí ďalší.
Producentkou Hollandovej nového filmu je po divácky úspešnom Šarlatánovi a cenami ovenčenej Hranici opäť Šárka Cimbalová. „Agnieszka sa rozhodla film nakrúcať tak, aby sme verne zachytili Kafkovu osobnosť, jeho dielo aj dobu, v ktorej žil. Preto sa vo filme hovorí tak, ako sa hovorilo vtedy, teda po česky a po nemecky. A preto Franza Kafku stvárňuje nemecký herec Idan Weiss,“ vysvetľuje Cimbalová.
„Náš predstaviteľ Franza, herec Idan Weiss, je zázrak, ktorý sa občas stane. Bol asi tretím hercom, ktorého mi kasting ukázal a okamžite sme všetci mali pocit, že je to on. Nielen vzhľadom, ale aj tým, že je typickým predstaviteľom dnešnej generácie,“ komentovala výber hlavného predstaviteľa režisérka. Hollandovej diela sa úspešne vzpierajú žánrovým nálepkám. Podľa distribučnej spoločnosti to nie je inak ani pri celovečernom filme Franz.
Podľa Hollandovej sa Franz Kafka dnešnej generácii veľmi podobá. „Na jednej strane jeho rôzne strachy, tiky, úzkosti, vzťah k vlastnému telu, k budúcnosti, to všetko z neho robí moderného človeka. A potom aj fakt, že radšej komunikoval písomne než osobne,“ vysvetľuje režisérka, scenáristka a producentka. „Myslím si tiež, že mal odpor k niečomu definitívnemu a všetko nechával určitým spôsobom nedokončené a otvorené. Je veľa vecí, ktoré ho robia súčasným a moderným,“ dodáva na Oscara trikrát nominovaná filmárka.
Agnieszka Hollandová je etablovanou a rešpektovanou tvorkyňou v západnej Európe aj v Hollywoode. Nakrúca nielen v rodnom Poľsku a USA, ale pravidelne sa vracia aj do Česka, kde v 60. rokoch vyštudovala pražskú FAMU. Jej filmy spája téma nerovného boja jednotlivca s tlakom doby a s vnútornými rozpormi.
